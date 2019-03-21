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Bakan Albayrak "cari açık hiç bu kadar dengeli hale gelmemişti" dedi!

Bakan albayrak cari açık hiç bu kadar dengeli hale gelmemişti dedi! AYRINTILAR HABER’DE!

Bakan Albayrak "cari açık hiç bu kadar dengeli hale gelmemişti" dedi!

Bakan albayrak cari açık hiç bu kadar dengeli hale gelmemişti dedi! AYRINTILAR HABER’DE!

21 Mart 2019 Perşembe 18:31
Bakan Albayrak "cari açık hiç bu kadar dengeli hale gelmemişti" dedi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK “Cari açıktaki dengelenme hiç bu kadar güçlü olmamıştı.” Dedi.

Türkiye yaşanan tüm olumsuzluklardan güçlenerek çıkmaktadır diyen Bakan ALBAYRAK, Türkiye bu güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye devam edecek dedi.

Konut satışlarında mart ayında ciddi bir toparlanma yaşandığını kaydeden Bakan, her gün satış rakamlarını kontrol ettiklerini ve sonuçların istenen seviyelere yaklaştığını söyledi. Konut faizlerinin 1,28’lere gerilemesiyle konut satışlarının tekrar normal seviyelere geleceğini söyleyen ALBAYRAK ikinci el otomobil satışlarındaki KDV uyuşmazlığı konusunda imzaların atıldığını ve Cumhurbaşkanının imzayı attığını belirterek müjdeyi verdi.

Son Güncelleme: 21.03.2019 19:32
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