Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Albayrak açıkladı: Dövizle kira dönemi bitiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki kira ödemelerinin para cinsi ile ilgili açıklama yaptı. Albayrak'ın açıklamalarına göre Türkiye'de kira ödemeleri artık döviz ile yapılmayacak. Bakan Albayrak bu konudaki çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamlanıp meclise sunulacağını ifade etti.

banner396

Bakan Albayrak açıkladı: Dövizle kira dönemi bitiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki kira ödemelerinin para cinsi ile ilgili açıklama yaptı. Albayrak'ın açıklamalarına göre Türkiye'de kira ödemeleri artık döviz ile yapılmayacak. Bakan Albayrak bu konudaki çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamlanıp meclise sunulacağını ifade etti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:52
Bakan Albayrak açıkladı: Dövizle kira dönemi bitiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki kira ödemelerinin para cinsi ile ilgili açıklama yaptı. Albayrak'ın açıklamalarına göre Türkiye'de kira ödemeleri artık döviz ile yapılmayacak. Bakan Albayrak bu konudaki çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamlanıp meclise sunulacağını ifade etti.

AVM’lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde, evlerde, konutlarda dolar ile, euro ile kısacası döviz  ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız dedi.

Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

İşte burada hassas bir nokta var. Bir kısım kredi döviz riski bununla ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bunu en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getireceğiz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an.” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Paris’teki görüşmesinin ardından Türkiye dönüşü uçakta bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Türkiye piyasalarının tatilde olduğu bayram boyunca uluslararası piyasaların açık olduğunu hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu: “Herhangi operasyonel bir saldırı görmedik. Yaşadığımız süreçler bize çok farklı şeyler öğretiyor. Küresel sistemde her anlamda teyakkuzda olmamız lazım ülke olarak. Ekonomide artık bir açıklama ile bir tweet ile piyasalar hareketlenebiliyor. Ülkeler ile ilgili çok önemli hareketlenmeler meydana gelebiliyor. Ekonomide artık tüm kurumlar, piyasalar ile sürekli teyakkuzda olunması gereken bir döneme girdik. Reflekslerinizin güçlü olması gerekiyor.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
bakan albayrak açıkladı dövizle kira dönemi bitiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar fiyatlarında son durum ne?
Dolar fiyatlarında son durum ne?
Hayata geçti! Her ay 650 lira maaş
Hayata geçti! Her ay 650 lira maaş
Ev Alacaklar Dikkat!.. Dev Kampanya Diye Duyurulmuştu, Bugün Başlıyor!..
Ev Alacaklar Dikkat!.. Dev Kampanya Diye Duyurulmuştu, Bugün Başlıyor!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim