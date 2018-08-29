Bakan Albayrak açıkladı: Dövizle kira dönemi bitiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki kira ödemelerinin para cinsi ile ilgili açıklama yaptı. Albayrak'ın açıklamalarına göre Türkiye'de kira ödemeleri artık döviz ile yapılmayacak. Bakan Albayrak bu konudaki çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamlanıp meclise sunulacağını ifade etti.

AVM’lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde, evlerde, konutlarda dolar ile, euro ile kısacası döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız dedi.

Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

İşte burada hassas bir nokta var. Bir kısım kredi döviz riski bununla ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bunu en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getireceğiz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an.” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Paris’teki görüşmesinin ardından Türkiye dönüşü uçakta bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Türkiye piyasalarının tatilde olduğu bayram boyunca uluslararası piyasaların açık olduğunu hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu: “Herhangi operasyonel bir saldırı görmedik. Yaşadığımız süreçler bize çok farklı şeyler öğretiyor. Küresel sistemde her anlamda teyakkuzda olmamız lazım ülke olarak. Ekonomide artık bir açıklama ile bir tweet ile piyasalar hareketlenebiliyor. Ülkeler ile ilgili çok önemli hareketlenmeler meydana gelebiliyor. Ekonomide artık tüm kurumlar, piyasalar ile sürekli teyakkuzda olunması gereken bir döneme girdik. Reflekslerinizin güçlü olması gerekiyor.”

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