Bakan Albayrak Açıkladı! Belediyeler Sebze-Meyve Satacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Gıda fırsatçılıklarıyla ilgili konuşan Bakan Albayrak; 'Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak' ifadelerini kullandı.

'Çözüm üretmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz' diyen Bakan Albayrak açıklamalarına şöyle devam etti;

"Göreceksiniz şubat, mart arkasından nisan, mayıs aylarında reel sektörün likidite açısından çok rahatladığı, eylül döneminden kurtulmaya başladığı bir dönem olacağını göreceksiniz. Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak. Fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilebilir değil. Son bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor. Ama vatandaşımız çözümsüz olmadığını görecek. Sivri biber, patlıcan Türkiye bunu mu konuşacak, birileri stokluyor... Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın @BeratAlbayrak, TİM Delegeler Çalıştayı'nda konuşuyor. https://t.co/w8GDeWqBTx — Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) February 7, 2019

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