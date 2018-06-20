Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Ağbal: Türkiye Ekonomisi Her Bakımdan Güçlü 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin ekonomisinin her bakımdan güçlü, Türkiye, devlet olarak hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi.

banner396

Bakan Ağbal: Türkiye Ekonomisi Her Bakımdan Güçlü 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin ekonomisinin her bakımdan güçlü, Türkiye, devlet olarak hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 22:27
Bakan Ağbal: Türkiye Ekonomisi Her Bakımdan Güçlü 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin ekonomisinin her bakımdan güçlü, Türkiye, devlet olarak hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. Niğde'de esnaf ziyaretinde bulunan ve onlarla sohbet eden Ağbal, daha sonra partisince bir düğün salonunda düzenlenen Sandık Kurulları Eğitimi Programına katıldı.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ağbal, "Allah'a şükürler olsun. Bugün millet olarak artık kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz. O eski Türkiye'nin, o güvensiz kendine inanmayan vatandaşı gitti. Hiçbir şekilde kimse Türkiye'nin sırtını yere getiremez. Bugün Türkiye ekonomisi her bakımdan güçlü. Türkiye, devlet olarak hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü. Bugün kendi tankını yapan, kendi helikopterini yapan, kendi muharip gemisin yapan, kendi orta, uzun menzilli sistemlerini yapan, kendi denizaltı gemisini yapan, kendi uçağını yapan bir Türkiye var. İsrail'den İHA bekleyen bir Türkiye artık ortada yok.

Bugün mühendislerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Ülkemizin savunma, güvenlik alanında, yerli ve milli projelerini hayata geçirmek için sabahlara kadar proje hazırlıyorlar, çizim yapıyorlar, prototip geliştiriyorlar. Bugün artık Türkiye'nin kendi muharip helikopteri var, Atak helikopteri var. Biz şimdi bunu sadece kendimiz için üretmiyoruz. Yakın zamanda Pakistan'a Atak helikopterini de satmaya başlıyoruz. İnşallah yakında kendi tankımızı yapacağız, tankın motorunu da Türkiye olarak biz yapacağız. Bunlar çok önemli projeler" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTürkiye EkonomisiTürkiye Ekonomisi Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 TL'ye Yükselen Patatesin Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor
5 TL'ye Yükselen Patatesin Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor
Cumhurbaşkanı adayı İnce: Kamu Bankaları Yeniden Düzenlenecek
Cumhurbaşkanı adayı İnce: Kamu Bankaları Yeniden Düzenlenecek
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim