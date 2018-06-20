Bakan Ağbal: Türkiye Ekonomisi Her Bakımdan Güçlü 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin ekonomisinin her bakımdan güçlü, Türkiye, devlet olarak hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. Niğde'de esnaf ziyaretinde bulunan ve onlarla sohbet eden Ağbal, daha sonra partisince bir düğün salonunda düzenlenen Sandık Kurulları Eğitimi Programına katıldı.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ağbal, "Allah'a şükürler olsun. Bugün millet olarak artık kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz. O eski Türkiye'nin, o güvensiz kendine inanmayan vatandaşı gitti. Hiçbir şekilde kimse Türkiye'nin sırtını yere getiremez. Bugün Türkiye ekonomisi her bakımdan güçlü. Türkiye, devlet olarak hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü. Bugün kendi tankını yapan, kendi helikopterini yapan, kendi muharip gemisin yapan, kendi orta, uzun menzilli sistemlerini yapan, kendi denizaltı gemisini yapan, kendi uçağını yapan bir Türkiye var. İsrail'den İHA bekleyen bir Türkiye artık ortada yok.

Bugün mühendislerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Ülkemizin savunma, güvenlik alanında, yerli ve milli projelerini hayata geçirmek için sabahlara kadar proje hazırlıyorlar, çizim yapıyorlar, prototip geliştiriyorlar. Bugün artık Türkiye'nin kendi muharip helikopteri var, Atak helikopteri var. Biz şimdi bunu sadece kendimiz için üretmiyoruz. Yakın zamanda Pakistan'a Atak helikopterini de satmaya başlıyoruz. İnşallah yakında kendi tankımızı yapacağız, tankın motorunu da Türkiye olarak biz yapacağız. Bunlar çok önemli projeler" ifadelerini kullandı.

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