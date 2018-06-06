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Bakan Ağbal O Vatandaşlara Müjdeyi Az Önce Verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir programda yaptığı açıklamasında önemli ifadeler kullandı. Bakan Ağbal açıklamasında hazine arazisi kullananları da sevindirdi.

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Bakan Ağbal O Vatandaşlara Müjdeyi Az Önce Verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir programda yaptığı açıklamasında önemli ifadeler kullandı. Bakan Ağbal açıklamasında hazine arazisi kullananları da sevindirdi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 09:12
Bakan Ağbal O Vatandaşlara Müjdeyi Az Önce Verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, binlerce vatandaşın beklediği müjdeyi az önce verdi.

Bir son dakika açıklaması yapan Maliye bakanı Naci Ağbal, hazine arazilerini kullanan vatandaşları sevindiren müjdeyi verdi. Bakan Ağbal, "2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım'a kadar başvuru ve ödeme imkanı sunduk" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle hazine arazisi kullanan vatandaşları sevindiren Maliye Bakanı Ağbal, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik"

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