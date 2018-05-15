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Bakan Ağbal: O Haberler Gerçek Değil

Maliye Bakanı Naci Ağbal, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödenmediği yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyledi.

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Bakan Ağbal: O Haberler Gerçek Değil

Maliye Bakanı Naci Ağbal, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödenmediği yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyledi.

15 Mayıs 2018 Salı 18:50
Bakan Ağbal: O Haberler Gerçek Değil

Maliye Bakanı'ndan Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleriyle İlgili Açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı basın yayın kuruluşlarınca gündeme getirilen 'Ek ders ücretlerinin ödenmediği' yönündeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını öğretmenlere ücretlerinin ödendiğini söyledi.

Bir süredir sosyal medya ve çeşitli gazetelerde öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödenmediğine yönelik haberlerle ilgili konuşan Bakan Ağbal, öğretmenlerin ücretlerinin yatırıldığını söz konusu haberlerin yalan olduğunu söyledi. Maliye Bakanı, "Kurumlar arası bilgilerin aktarımına ilişkin birtakım sorunlar ortaya çıkmış. Bunun üzerine gidildi ve konular çözüldü.Bu ödemelerin özellikle yapılamadığı veya yapılmadığı şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunların hepsi kötü niyetli yalan mahiyetindeki açıklamalardır. Allah'a şükürler olsun Hazinemiz de güçlüdür Maliyemiz de güçlüdür.

Kimsenin bir kuruşluk ödemesi bir gün bir saat dahi geciktirilmez. Türkiye Cumhuriyeti bütçesi, kamu maliyesi, tarihi boyunca olabildiği en iyi seviyelerinde devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dönemi fırsat bilerek siyaseti yalan ve yanlış haberlere dayalı olarak yapanları da toplumun vicdanına bırakıyoruz. Yalan haberlerle bir yere varılamaz." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 15.05.2018 18:54
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