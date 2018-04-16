Bakan Ağbal Mart Ayı Bütçe Açığını Açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal bir son dakika açıklamasında bulundu ve Mart ayı bütçe açığını açıkladı.

Yaptığı yazılı açıklamada Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçe gelirlerinin mart ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 artarak 48,2 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 16,8 artışla 68,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyledi ve bu çerçevede bütçe açığının 20,2 milyar lira, faiz dışı açığın ise 10,6 milyar lira olduğunu dile getirdi.

Bakan Ağbal, ocak-mart döneminde bütçe gelirlerinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artarak 167,4 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 17,7 yükselerek 187,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirterek, ş ifadeleri kullandı:

"Bu dönemde bütçe açığı 20,4 milyar lira, faiz dışı fazla ise 1,9 milyar lira olmuştur. Aynı dönemde vergi gelirleri yüzde 19,9 artarak 145,8 milyar lira olurken faiz dışı giderler yüzde 17,6 artarak 165,6 milyar lira olmuştur. Vergi gelirlerindeki artışta özellikle gelir ve kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV kalemleri etki etmiştir. Ayrıca tahakkuk tahsilat oranlarında artış sağlanması da gelirlerimizin artışında olumlu katkı sağlamıştır. Yaşanan olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir."

YENİDEN YAPILANDIRMA

Yeniden yapılandırma kanunları kapsamında mart ayında 1,7 milyar lira, yılbaşından itibaren ise 4 milyar lira gelir elde edildiğinin altını çizen Bakan Ağbal, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir. Böylelikle 2018 için öngörülen yapılandırma gelir hedefini 3 ayda aşmış bulunmaktayız."

Bakan Ağbal, yılın ilk çeyreğinde giderlerin bütçe ödenekleri çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulayarak şu ifadelerle açıklamasını sonlandırdı:

"Önümüzdeki aylarda mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam ederek OVP hedefleri içinde kalıp yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."

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