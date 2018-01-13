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Bakan Ağbal'dan Flaş Açıklama: "Pazartesi Sürprizimiz Var"

Maliye Bakanı katıldığı bir programda yaptığı konuşmasında gündeme ilişkin önemli konuları değerlendirirken Pazartesi günü çok önemli bir açıklama yapacağını ve müjdeli haberi vereceğini söyledi.

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Bakan Ağbal'dan Flaş Açıklama: "Pazartesi Sürprizimiz Var"

Maliye Bakanı katıldığı bir programda yaptığı konuşmasında gündeme ilişkin önemli konuları değerlendirirken Pazartesi günü çok önemli bir açıklama yapacağını ve müjdeli haberi vereceğini söyledi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 10:34
Bakan Ağbal'dan Flaş Açıklama: "Pazartesi Sürprizimiz Var"

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan flaş açıklama geldi.

TESK tarafından düzenlenen “Defter-Beyan Sistemi” tanıtım toplantısına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal burada bir konuşma yaptı. Bakan Ağbal, Türkiye’nin ekonomisi kadar kamu maliyesinin de güçlü olduğunu ortaya koyan bir performansı hep beraber sergileyeceklerinin altını çizdi.

Ekonomide oluşturdukları güç nedeniyle atandaşlara teşekkürlerini ileten Maliye Bakanı Naci Ağbal “Ben vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekonomide oluşturduğumuz güç sayesinde önce ekonomimiz, sonra bütçemiz düzeldi. Özellikle son çeyrekte ekonomide genele yayılan büyüme ve faaliyetler bizim vergi gelirlerimizi önemli ölçüde olumlu yönde etkiledi” açıklamasında bulundu.

Bu yıl esnaf ve sanayicilere yönelik önemli destekleri hayata geçireceklerini ifade eden Ağbal, şunları kaydetti: "Ekonomi yönetimi olarak 2018 yılında da esnafımızı da çalışanımızı da sanayicimizi de bütün ekonomide gayretle çalışan bütün işletmelerimizi de daha da ileriye taşıyacak ilave adımlarımız olacak. Özellikle Maliye Bakanlığı olarak 2018 yılında yatırım harcamalarının daha da artması için özel sektörün ve sizlerin daha fazla yatırım yapması için ilave desteklerimiz olacak. Bunları da inşallah Başbakanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak."

Pazartesi Sürprizimiz Var

Maliye Bakanı Ağbal, pazartesi günü T.C.'nin 2017 yılı bütçe sonuçlarını açıklayacağını söyleyerek“Yılın başında Türkiye’nin bütçesi şöyle oldu böyle oldu mali disiplin ortada kalktı diyenlere pazartesi günü bir sürprizimiz var inşallah” ifadelerini kullandı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaEkonomiBütçeNaci Ağbal
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