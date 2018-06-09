Bakan Açıkladı: Yerli Otomobil Projesi İçin 24 Bin Personel Alımı Yapılacak

Yerli otomobilin fiyatı ile ilgili önemli açıklama geldi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaptığı son dakika açıklamasında yerli otomobille ilgili, "Projenin temel parametreleri ortaya çıktı. 3,2 milyar euroluk bir yatırım yapacağız. 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir tesis olacak. 5 model araç olacak. Araç, başından beri düşündüğümüz elektrikli araç olacak." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 24 bin personel alımı yapılacağını söyleyerek açıklamasını sürdüren Bakan Özlü, "Uzun vadede yaklaşık 50 milyar euroluk gayri safi milli hasılaya katkı sağlayacak bir proje. Bu projede doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

'Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz." diyek koonuşmasını sürdüren Bakan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden daha ucuz olacak. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz. Emsallerinden daha kaliteli bir araç yapmayı hedefliyoruz."

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