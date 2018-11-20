Bakan Açıkladı: O Öğrencilere Ayda 4500 TL Verilecek

Bu yıl 13.sü düzenlenen Teknoloji Ödülleri Töreni'nde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 120 farklı proje aracılığıyla 517 doktora öğrencisi yetiştirileceğini ve bu öğrencilere 5 yıl süre ile aylık 4 bin 500 lira burs verileceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 120 farklı proje ile birlikte sanayi sektörünün ihtiyaçlarını karşılama noktasında 517 doktora öğrencisi yetiştirileceğini ve doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl süre ile aylık 4 bin 500 TL burs ödemesi yapılacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan bu yıl 13.sü gerçekleştirilen Teknoloji Ödülleri Töreni'nde bir konuşma yaparak teknolojik değişim ve dönüşümün çok hızlı olduğu bir döneme tanıklık edildiğini ifade etti.

Üretim modelleri, veri işleme koşulları ve tüketim kalıplarına dair geleneksel olarak geçmişten yöntemlerin terk edildiğini belirten Bakan Mustafa Varank, "Aslında bitiş çizgisi olmayan bir yarış üzerine konuşuyoruz. Başarılı olmak içinse uyanık olmak olmazsa olmaz şart. Yani değişimi algılamak, dönüşümü doğru yönetmek, akılcı ve pratik çözümler üretmek gerekiyor. Türkiye, bu yarışta en iyi şekilde yer almak mecburiyetindedir" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TEKNOLOJİ, GÜÇLÜ SANAYİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mevcut yetenekleri daha iyi anlayıp, potansiyelin de ötesine geçmek durumunda olunduğuna vurgu yaparak, "milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonunun bu yüzden çok önemli olduğunu anlattı.

Türkiye'de yüksek katma değerli üretim ve teknoloji odaklı yapısal dönüşümü bu vizyonla hayata geçirdiklerine dikkat eçeken Bakan Mustafa Varank, "Bürokrasinin azaltıldığı, araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin kaynaklara daha hızlı erişim sağladığı, çözüm odaklı ve proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz. Yenilikçi her adımın ekonomik değere dönüşmesine önem veriyoruz. Fakat bu sayede, daha güçlü makroekonomik dengelere ve yüksek refaha ulaşabiliriz." değerlendirmesindebulundu.

Sanayi ve Teknloji Bakanı Msyafa Varank, Ar-Ge destek programlarını, "iş birliğine dayalı", "uzun vadeli" ve "yüksek katma değer üretmeye yönelik" tasarladıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda, KOSGEB, TÜBİTAK ve Bakanlığımız aracılığıyla birçok kolaylık imkanı tanıyoruz. Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini kendi bünyesinde yapmak isteyen firmalara 'Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Belgesi' veriyoruz. Ar-ge ve Tasarım Merkezi Belgesi'ne sahip firmalar, vergi indirimi, sigorta prim desteği, gelir vergisi stopajı ve damga vergisi istisnası gibi olanaklardan faydalanıyorlar. Finalist 19 firmanın Ar-Ge merkezleri bu desteklerimizden yarar sağlıyor.

Yine Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetler için Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi yani Tür Belgesi veriyoruz. Buna sahip firmalar, 'iş deneyim belgesi' olmadan da kamu ihalelerine girebiliyor. Finale kalan 5 proje bakanlığımızdan Tür Belgesi aldı. Yine burada yarışan firmalarca gerçekleştirilen başka 35 proje için Tür Belgesi düzenledik." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE AYLIK 4500 LİRA BURS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Doktora Programı'yla, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesini ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik ettiklerini söyledi.

Bu çerçevede umut verici yeni bir gelişmeyi ilk kez paylaşmak istediğini aktaran Varank, "Açtığımız çağrı sonuçlandı, yüksek bir ilgi ve taleple karşılaştık. 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı." dedi.

Varank, 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirileceğini ve doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl süre ile aylık 4 bin 500 TL burs vereceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hedefimiz 500 doktora öğrencisiyle başlamaktı. Fakat nitelikli talep karşısında daha fazla öğrenci ve sanayicinin bu imkândan faydalanmasını istedik. Programın en cezbedici kısmıysa, doktora sonrası istihdam. Bu öğrencilere doktoraları bittikten sonra sanayi sektöründe istihdamları için 3 yıl boyunca destek sağlayacağız.

Yani bursiyerlerimiz mezun olduktan sonra iş arama zahmetine girmeyecek, doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler. Böylelikle sanayide nitelikli bilgiyle katma değerli üretimin gerçekleşmesini sağlayacağız. Bu programın sonuçlarını şu anda web sitesinden ilan ettiler. Sanayicilerimiz ve öğrencilerimiz bakabilirler."

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