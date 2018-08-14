Bakan açıkladı... Konutta yeni kampanya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya başlatacaklarını ve ve bizzat bakanlık tarafından yapılacak inşaatlar ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağına dikkat çekti.

Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir yol haritası hazırladıklarını aktaran Bakan Murat Kurum, “Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ''bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar.” açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sektörünü canlandırmak maksadıyla uygun koşullu faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar hazırlayacaklarını, bu kampanyanın ayrıntılarını da ilerleyen günlerde açıklayacaklarını ifade etti..

Bakan Murat Kurum'un ilerleyen günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

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