Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan açıkladı... Konutta yeni kampanya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya başlatacaklarını ve ve bizzat bakanlık tarafından yapılacak inşaatlar ABD menşeli inşaatlarda malzemelerinin kullanılmayacağına dikkat çekti.

banner396

Bakan açıkladı... Konutta yeni kampanya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya başlatacaklarını ve ve bizzat bakanlık tarafından yapılacak inşaatlar ABD menşeli inşaatlarda malzemelerinin kullanılmayacağına dikkat çekti.

14 Ağustos 2018 Salı 18:43
Bakan açıkladı... Konutta yeni kampanya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya başlatacaklarını ve ve bizzat bakanlık tarafından yapılacak inşaatlar ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağına dikkat çekti.

Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir yol haritası hazırladıklarını aktaran Bakan Murat Kurum, “Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ''bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar.” açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sektörünü canlandırmak maksadıyla uygun koşullu faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar hazırlayacaklarını, bu kampanyanın ayrıntılarını da ilerleyen günlerde açıklayacaklarını ifade etti..

Bakan Murat Kurum'un ilerleyen günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.08.2018 18:57
Anahtar Kelimeler:
KonutKampanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berat Albayrak'tan Dolar Açıklaması!..
Berat Albayrak'tan Dolar Açıklaması!..
2018 basın çalışanları istatistikleri açıklandı
2018 basın çalışanları istatistikleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Onların iphone'u varsa Bizim Venüs'ümüz var!..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Onların iphone'u varsa Bizim Venüs'ümüz var!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim