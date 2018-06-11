Bakan Açıkladı: İşte Yerli Otomobilin Piyasaya Sürüleceği Tarih

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaptığı son dakika açıklamasında yerli otomobilin piyasaya ne zaman sürüleceğini söyledi.

Katıldığı bir programda konuşan Bakan Özlü, yerli otomobil ile ilgili merak edilen konuları değerlendirirken otomobilin ne zaman tamamlanacağını ve ne zaman piyasaya sürüleceğini söyledi.

Bakan Özlü konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yerli otomobil için yer seçimi rasyonel verilere dayalı, teknik analizden sonra belirlenecek.

Yerli otomobil 2019'da tasarımı tamamlanacak. 2021'de piyasaya sürülecek."

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