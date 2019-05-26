Bakan açıkladı ! İşsizlik maaşı ödemeleri öne çekildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramının 4 Haziran 2019 tarihine denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran 2019 tarihinde ödenmesi gereken İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin ödeme tarihlerinin 31 Mayıs 2019’a alındığını söyledi.

Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşların ödemelerini bayram öncesi alabileceğini ifade eden Bakan Selçuk, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Selçuk ayrıca, vatandaşların T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları ile birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabileceklerini belirtti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA