Bakan Açıkladı: Elektrik Zamları Geri Alınacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dolar ve euro kurlarındaki yükseliş sebebiyle 2 ay içinde iki kez zamlanan elektrik fiyatlarını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçe görüşmelerinin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Meclis gündemine getirdi. “Konutlarda elektrik fiyatlarında bir indirim yapılması düşünülmekte midir?” diye soran Gürer’in sözlü soru önergesine yazılı cevap veren Bakan Fatih Dönmez, maliyet unsurlarının azalması halinde indirim yapılabileceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, 3 ayda bir düzenleme yapılması gerekirken 2 ayda 2 kez zamlanan elektrik fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Gürer, döviz kurlarındaki artış gerekçe gösterilerek yapılan zamların, dövizdeki düşüş nedeniyle geri alınıp alınmayacağını sordu.

“MALİYET UNSURLARI DÜŞERSE İNDİRİM YAPILIR”

Önergeye yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dağıtım tarifeleri ve perakende satış tarifelerinin maliyet unsurlarında gerçekleşen değişimlerin, söz konusu tarifelere yansıtıldığını belirtti. Bakan Dönmez, Maliyet unsurlarının azalması yönünde bir değişiklik olması halinde fiyatlarda da aynı yönde bir değişiklik yaşanacağını açıkladı.

“MALİYET UNSURU DÜŞTÜ, İNDİRİM YAPIN”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Ağustos ve Eylül aylarında yüzde yapılan zamların, döviz kurlarındaki artıştan kaynaklandığı yönündeki resmi açıklamaları hatırlatarak, “Dolar 7 lira bandına yaklaştığında iki ay içinde 2 kez zamlanan elektrik tarifelerinin, döviz kurunun 5.30 lira seviyesine gerilediği günümüzde yeniden düzenlenmesi ve yapılan zamların geri alınması gerekiyor” diye konuştu.

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