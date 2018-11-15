Bakan Açıkladı: Binlerce Suriyeli İstihdam Edilecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin katkılarıyla ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)'ın ortaklığında Avrupa Birliği fonunun finansmanlığı ile hayata geçirilen ‘Mahir Eller Projesi’nin açılış toplantısına katıldı ve burada açıklamalarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türkiye’nin yaklaşık 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek " Dünyada en çok mülteci barındıran ülkeyiz. Suriye gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Her alanda Suriyeli kardeşlerimizin yanlarında olduk. Mahir Eller Projesiyle % 65’i Suriyeli, % 35’i Türk vatandaşları olmak üzere 15 bin kişinin mesleki yetkinliği belgelendirilecek ve binlerce kişi istihdam edilecek.” ifadelerini kullandı.

TOBB BAŞKANI PROJENİN DETAYLARINI ANLATTI

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin hayatını kolaylaştırmak için, 32 milyar dolar harcama yapıldığına işaret ederek, "Bölgemizde huzur ve sükuneti sağlamak adına yaraları sarıyoruz. Zira biliyoruz ki huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan da zenginlik olmaz. Dolayısıyla, sığınmacı meselesi, siyasi olduğu kadar ekonomik yönü de olan bir konudur. Devletimiz siyasi olarak yaraların sarılması için çalışırken, biz de ekonomik olarak yaraların sarılması için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Bu projeyle öncelikle geçici koruma altındaki Suriyelilerin en yoğun bulunduğu Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'ya odaklanıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Mahir Eller Projesi ile mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan insanlara dokunmayı hedeflediklerini bildirdi.

"SURİYELİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENE TEŞVİK"

Hisarcıklıoğlu, projeye katılanların hem daha kolay iş bulabileceğini hem de firmalara ve Türkiye'ye katkı sağlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"12 şehrimizde yer alan tüm firmalarımızı, 'birlikte yaşamak ve birlikte çalışmak için' gönüllü işveren olmaya davet ediyorum. Hükümetimiz, burada da yanımızda olduğunu gösterdi. Firmalarımıza, proje kapsamında ilk kez istihdam edilecek geçici koruma altındaki Suriyeli çalışanlar için teşvik verilecek. Çalışma izni ücretleri ve yeni istihdam ettiği kişinin toplam maliyetinin % 10'u, proje süresince 6 ay boyunca karşılanacak. İşverenlerimiz, bu proje kapsamdaki tüm süreçler için 12 şehrimizdeki odalarımızdan danışmanlık alabilecek." ifadelerini kullandı.

Mahir Eller Projesinde yapılan konuşmalar şöyle;