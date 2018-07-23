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Bakan Açıkladı: Binlerce Kişiye Kira Yardımı Verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı son dakika açıklamasında binlerce vatandaşa kira yardımı yapılacağını söyledi.

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Bakan Açıkladı: Binlerce Kişiye Kira Yardımı Verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı son dakika açıklamasında binlerce vatandaşa kira yardımı yapılacağını söyledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:54
Bakan Açıkladı: Binlerce Kişiye Kira Yardımı Verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı son dakika açıklamasında bazı kiracılara yardım verileceğini söyeldi.

Bakan Kurum, bu yılın ilk 6 ayında kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında, Türkiye genelinde riskli yapılar için 329 milyon 28 bin lira, riskli alanlar için ise 132 milyon 984 bin lira kira yardımı yapıldığını kamuoyuna duyurdu.

Kurum, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırıları ve terörle mücadele sırasında zarar gören bölgelerde yatırımların devam ettiğini, kira yardımlarından 99 milyon 984 bininin bu bölgelerde yapıldığının altını çizdi.

Bu yıl hak sahiplerine 15 milyon 840 bin lira faiz desteği verildiğini sözlerine ekleyen Bakan Kurum, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında 37 milyon 521 bin lira kamulaştırma yapıldığını vurguladı.

İlgili kurum ve kuruluşlara da kaynak aktarımı sağlandığını vurgulayan Çevre ve Şehircilik bakanı Murat  Kurum,  yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İller Bankası, TOKİ ve belediyelere, kentsel dönüşüm kapsamındaki projelere 1 milyar 606 milyon 308 bin lira kaynak aktarımı sağlanmıştır. Yılın ilk 6 ayında, 31 Mayıs 2012'de yürürlüğe giren 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında Türkiye genelinde riskli yapılar için 329 milyon 28 bin lira, riskli alanlar için 132 milyon 984 bin lira kira yardımı yapıldı."

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