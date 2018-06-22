Bakan Açıkladı: Bedelli Yapan Kısa Süre Askerlik Yapacak mı? Zorunlu Askerlik Kalkacak mı?

Son dakika haberi: Hükümetten önemli bedelli askerlik açıklaması geldi.
Yeni Şafak'ın sosyal medyadan yaptığı canlı yayınına katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerliğe değindi ve önemli açıklamalarda bulundu.
Seçimden sonra bedelli askerlikle ilgili ne yapılacağı ve bunun kimleri kapsayacağı ile ilgili yöneltilen bir sor üzerine Bakan Canikli, TSK'nın büyük oranda profesyonel orduya geçtiğini, yükümlü olarak askere gidenlerin, çatışma alanına, ön hatta gitmediğini, geri hizmetlerde görev yaptığını vurguladı ve "Bunun bir tane bile istisnası yok." ifadelerini kullandı.
BEDELLİYE BAŞVURAN ASKERLİK YAPACAK MI?
Daha önce bedelli askerlik başvurusu yapanlar kısa bir süre de olsa askerlik yapmıştı. Son düzenlemede bu yer almazken yeni gelecek bedelli askerlikte bu durumun olup olmayacağı merak konusuydu. Bakan bu tartışmalarla ilgili "Yaş, ücret ve birtakım teknik ayrıntılarla inceliyoruz. Bedelli askerliğe başvuran hiç kimse askerlik hizmetinde bulunmayacaklar." dedi.
Canikli, bedelli askerlikle ilgili yoğun talep olduğunu, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını anımsatarak, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak. Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011'in Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi."
ZORUNLU ASKERLİK KALKACAK MI?
Profesyonel askerliğe geçilmesi ile zorunlu askerlik hizmetinin kalkacağı, ya da askerlik süresinin kısaltılacağına ilişkin Bakan Canikli, "Yükümlülüğü kaldırmayacağız, yükümlü sistem devam edecek, bunu kaldırmayacağız kesinlikle." dedi:
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Askerliğin bedeli olamaz olursada para olamaz ...
Askerliğin bedeli olur kardeşim paralı asker niye var o zaman o adamlar eğitimde 4500 alıyorsa 12 ayda normal askerde en az aylık 1000 TL almalı işini bırakıyor tekrar geldikten sonra nasıl para biriktirsin işinize kaybedecek bu durumda ??
İş kurmıyacan işe girmiyecen askerliği halletmeden kardeşimönce vatani görevini halledecen sonra işe bakacan
Askerliğe bir çözüm bulunmalı ne işimizi kurabiliyoruz nede bir düzenimiz var
Bedelli askerlik şart çünkü iş kuramıyoruz evlenemiyoruz hasan kardeş boş konuşmuş kesin tuzu kurudur ondan ama işi olan var gidipte geldiğinde işini kaybetme tehlikesi var 1 sene askerlik az değil üstelik askerliğin en iyi yeri bile mantıksız bedelli bu ülkeye şart kesinlikle şart çünkü başvurduğum her yer askerlik yapmadığım için beni işe almadı
20 yaşından üniveristeye girdim 25 de mezun oldum 2 sene yüksek lisans yaş 27 bu saatten sonra niye gideyim?
Paralı asker dediginiz kişiler var yaaa onlar 4500 tl para alıyorlar yaa işte o adamlar ne 4500 i nede 6000 tl yi nede 10000 tl hak ediyor arkadaşlar onların hak ettiği daha fazla olmalı çünkü neden biliyor musunuz en önemlisi ailelerinden uzak aylarca ailelerini göremiyorlar aylarca dağda aç susuz kalıyorlar siz rahat rahat uyuyun diye gece gündüz nöbet tutuyorlar göreve çıktıklarında ayakları su toplamış halde geliyorlar üst bölgesine geldiklerinde ayaklarını yıkayamiyorlar beee siz neyden bahsediyorsunuz bu lan sizin insanlığıniz siz ailenizle gezerken sevgilinizle gezerken onlar ailerinden sevdiğinden çocuklarından uzaktalar birde kalkmış onlara paralı asker diyorsunuz ayıp ayıp böyle düşünenler çok ayıp ediyorsunuz Allah görüyor ve illaki böyle düşünenler size diyorum 4500 fazla diyenler ahirette nasıl hesap vereceksiniz bunları düşünün siz şehit olan arkadaşların yüzüne nasıl bakacaksınız ne diyeceksiniz onları düşünün şimdi soracaksınız nerden biliyorsunuz diye bende paralı askerdim siz degiminizle herşeyi gördüm yaşadım ailevi sıkıntılarim oldugu için bırakmak zorunda kaldım arkadaşlarımı orda bıraktım ve en açısida bu oldu bana
KARDESLERIM ASKERLIGIN BEDELI OLAMAZ DIYE BIR DURUM SOZ KONUSU EDILMEMELI. SOYLE BIR DONUP TARIHIMIZE BAKTIGIMIZDA SELCUKLU OLSUN OSMANLI OLSUN. PARALI ASKERLIK HEP OLMUSTUR.TAKI COK BUYUK SAVASLAR OLUP ASKER IHTIYACI ASIRI ARTINCAYA KADAR. EGER PARALI ASKERLIK OLMASAYDI CULUS GIBI SISTEMLERDE OLMAZDI. SUNU UNUTMAYALIM PROFESYONEL ORDU HER ZAMAN DAHA IYI. NEDEN MI? SUNDAN; SEN ASKERE GIGIYORSUN DAHA SILAH BILE DOGRU KULLANAMADAN OPERASYONA VE CATISMAYA GIRIYORSUN. SENIN KARSI TARAFA KARSI BASARI ORANIN NE OLUR. TABIKI COK DUSUK. CUNKU KARSINDA SANA KARSI SAVASANLAR ENAZ 5-10 YILLIK PROFESYONLESMIS KARAKTERLER. HA IS COK BUYUK NOKTALARA GELIRSE MESELE VATANIN BEKASI DURUMUNA GELIRSE BEN SANMIYORUM KI HIC KIMSE VATANINI SAVUNMAK ICIN SILAH ALTINA GIRMEKTEN GERI DURUR. BUNUN EN BUYUK ORNEGI CANAKKALE VE KURTULUSSAVASIDIR. HA SON BIR NOT: TEMEL ASKERLIK HIZMETI OLMALI.BU EN AZ ALTI AY OLMALI.