Bakan Açıkladı: Bedelli Yapan Kısa Süre Askerlik Yapacak mı? Zorunlu Askerlik Kalkacak mı?

Son dakika haberi: Hükümetten önemli bedelli askerlik açıklaması geldi.

Yeni Şafak'ın sosyal medyadan yaptığı canlı yayınına katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerliğe değindi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Seçimden sonra bedelli askerlikle ilgili ne yapılacağı ve bunun kimleri kapsayacağı ile ilgili yöneltilen bir sor üzerine Bakan Canikli, TSK'nın büyük oranda profesyonel orduya geçtiğini, yükümlü olarak askere gidenlerin, çatışma alanına, ön hatta gitmediğini, geri hizmetlerde görev yaptığını vurguladı ve "Bunun bir tane bile istisnası yok." ifadelerini kullandı.

BEDELLİYE BAŞVURAN ASKERLİK YAPACAK MI?

Daha önce bedelli askerlik başvurusu yapanlar kısa bir süre de olsa askerlik yapmıştı. Son düzenlemede bu yer almazken yeni gelecek bedelli askerlikte bu durumun olup olmayacağı merak konusuydu. Bakan bu tartışmalarla ilgili "Yaş, ücret ve birtakım teknik ayrıntılarla inceliyoruz. Bedelli askerliğe başvuran hiç kimse askerlik hizmetinde bulunmayacaklar." dedi.

Canikli, bedelli askerlikle ilgili yoğun talep olduğunu, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını anımsatarak, şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak. Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011'in Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi."

ZORUNLU ASKERLİK KALKACAK MI?

Profesyonel askerliğe geçilmesi ile zorunlu askerlik hizmetinin kalkacağı, ya da askerlik süresinin kısaltılacağına ilişkin Bakan Canikli, "Yükümlülüğü kaldırmayacağız, yükümlü sistem devam edecek, bunu kaldırmayacağız kesinlikle." dedi:

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