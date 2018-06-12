Bakan Açıkladı: Bayramda Ücretsiz Olacak

Bayram için müjdeli haber Bakan Arslan'dan geldi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı son dakika açıklamasında bayrada otoyol ve köprülerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.

Bakan Arslan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum"

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