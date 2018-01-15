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Bakan Açıkladı! Başlangıçta 100 Bin Kişiye İş İmkanı

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan , Akşam gazetesinden Pınar Işık Ardor'un 3.havalimanına ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Arslan, 3. havalimanıyla birlikte yüz binlerce kişinin iş imkanına sahip olacağını, yeni havalimanının isminin anket ile belirlenmeyeceğini söyledi. 

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Bakan Açıkladı! Başlangıçta 100 Bin Kişiye İş İmkanı

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan , Akşam gazetesinden Pınar Işık Ardor'un 3.havalimanına ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Arslan, 3. havalimanıyla birlikte yüz binlerce kişinin iş imkanına sahip olacağını, yeni havalimanının isminin anket ile belirlenmeyeceğini söyledi. 

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:43
Bakan Açıkladı! Başlangıçta 100 Bin Kişiye İş İmkanı

Bakan Açıkladı! Başlangıçta 100 Bin Kişiye İş İmkanı 

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan , Akşam gazetesinden Pınar Işık Ardor'un 3.havalimanına ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Arslan, 3. havalimanıyla birlikte yüz binlerce kişinin iş imkanına sahip olacağını, yeni havalimanının isminin anket ile belirlenmeyeceğini söyledi. 

BAŞLANGIÇTA 100 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Bakan Arslan, yeni havalimanıyla ilgili istihdamın 225 bine ulaşmasını beklediklerini belirterek, "Çok büyük bir havalimanından bahsediyoruz dolayısıyla çalışan sayısı kesinlikle artacak. Başlangıçta biz yüz bin kişiden, 2023'te 225 bin kişiden bahsediyoruz sektörde çalışacaklar. Ancak bütün bunlara rağmen ne kadar adam yığarsanız yığın böyle bir havalimanından başlangıçta 90 milyon daha sonra 200 milyona hizmet edebilmeniz için birçok işin otomatik olarak bilgi işlem sistemlerini devreye girmesi ve otomasyon marifetiyle yapılıyor olması gerekiyor. Zaman kaybına tahammül yok. Yolcu geldiğinde el yordamıyla arar gibi gideceği yeri aramayacak." dedi.

Avrasya tünelindeki gibi bir anket uygulamasına gidilip gidilmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Arslan, "Anket yapılmayacak onu özellikle vurgulamak istiyorum. Avrasya Tüneli ile ilgili böyle bir talep oldu baktık ki insanlar değerlerimizi yarıştırma noktasına götürüyor. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere bütün ecdat bütün geçmiş bizim için çok çok önemli.Herkesin kafasında yakıştırma adına bir isim olabilir ama doğrusu dünya çapında bir havalimanı Sn. Başbakanımızın bakanlığı, Sn. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde onların emek ve gayretleriyle başlamış elbette onların takdirleriyle bir isim koyup yola devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.01.2018 09:47
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Ftma 8 saat önce

3001 kadro istiyor

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