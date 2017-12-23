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Bakan Açıkladı: Araç Muayenesinde Yeni Dönem (Çalışmalar Başladı)

TBMM Genel Kurulunda gerçekleşen görüşmede CHP'li Fethi Gürer'in araç muayenesi ile ilgili sorduğu soruya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı cevap verdi.

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Bakan Açıkladı: Araç Muayenesinde Yeni Dönem (Çalışmalar Başladı)

TBMM Genel Kurulunda gerçekleşen görüşmede CHP'li Fethi Gürer'in araç muayenesi ile ilgili sorduğu soruya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı cevap verdi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:54
Bakan Açıkladı: Araç Muayenesinde Yeni Dönem (Çalışmalar Başladı)

Araç muayenelerinde yeni dönem başlıyor.

Önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclsiinde devam eden bütçe görüşmelerinde  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CHP'li Fethü Gürer'in araç muayeneleri ile ilgili sorduğu soruyu yanıtladı. Bakan Arslan, araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, işletici firmalar ve bankaların harekete geçtiği ve bir çalışma başlattıklarını söyledi.

CHP'li Fethü Gürer Sordu

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de yönelttiği sorusunda,  araç muayene ücretlerinin nakit ve peşin olarak alınmasının araç sahiplerini zaman zaman sıkıntıya soktuğunu söyledi. Gürer Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ahmet Arslan'ın yanıtlaması için sorduğu sorusunda şu ifadelere yer verdi: "Bu ödemelerin kredi kartıyla ve taksitli ödenebilmesi için bir çalışmanız var mıdır? Ücretin nakit ve peşin tahsil edilmesinin sebebi nedir? Ülke genelindeki kaç tane araç muayene istasyonu vardır?"

Bakan'ın Yanıtı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Fethü Gürer'in sorsuna şu yanıtı verdi:

"Araç muayene ücretlerinden tahsil edilen Hazine paylarının, izlenen ayın yedinci günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı hesaplarına işleticiler tarafından yatırılması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan tahsilatların ise, bankalar tarafından yaklaşık olarak 40 gün sonra işleticilere ödenmesi ve bankalarca bu tahsilatlardan komisyon alınması nedeniyle, araç muayene ücretleri peşin olarak tahsil edilmektedir.

Öte yandan, araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, işletici firmalar ve bankalar nezdinde bir çalışma başlatılmış olup, çalışmanın olumlu sonuçlanması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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