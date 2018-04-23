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Bakan Açıkladı: 7,5 Milyon Vatandaşın O Borçları Ödeniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan Genel Sağlık sigortası ile ilgili önemli açıklama geldi. Bakan yaptığı açıklamada 7,5 milyon vatandaşın primlerinin ödendiğini söyledi.

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Bakan Açıkladı: 7,5 Milyon Vatandaşın O Borçları Ödeniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan Genel Sağlık sigortası ile ilgili önemli açıklama geldi. Bakan yaptığı açıklamada 7,5 milyon vatandaşın primlerinin ödendiğini söyledi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:24
Bakan Açıkladı: 7,5 Milyon Vatandaşın O Borçları Ödeniyor

Bakan Sarıeroğlu'ndan son dakika GSS açıklaması geldi.

Katıldığı bir progrmada konuşan Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin, sağlığa erişim konusunda dünya ülkelerinin örnek aldığı sistemi inşa ettiğini belirterek "Teknolojik gelişmelerle alakalı olarak çok hızlı bir takip içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

DÜNYA ÖRNEK ALIYOR

İlerleyen dönemlerde yatırımlara daha çok hız kazandıracaklarını belirterek sözlerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,şu şekilde konuşmasını sürdürdü: "Hastanelerimizdeki yatak sayısını 2002'den bu yana 2 katına çıkarmış durumdayız. Şu anda 227 bin yatak kapasitesine sahibiz. Nitelikli yatak sayısında 19 binden 127 bine çıkarmış durumdayız."

AK Parti hükümeti olarak sağlığa çok fazla yatırım yaptıklarını ve sağlığa ciddi derecede önem verdiklerini dile getiren Bakan Sarıeroğlu, sağlığa erişim, ulaşılabilirlik konusunda tüm dünya ülkelerinin ve kapsam konusunda örnek aldığı sistemi şu anda inşa etmiş durumda olduklarını söyledi.

GSS BORÇLARI ÖDENDİ

Dünyada örnek gösterilen bir sağlık sistemini Türkiye'de hayata geçirdiklerini aktararak sözlerini sürdüren Bakan Sarıeroğlu, genel sağlık sigortasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir örnek yok vatandaşlarının tamamını bir şemsiye altında sağlık güvencesini sağlayan bir sosyal sigorta sistemi. 7,5 milyon vatandaşımızın genel sağlık sigortası primini devlet olarak biz karşılıyoruz. Diğer taraftan 61 TL gibi bir oranla tüm sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın yararlanabilmesiyle yine hiçbir dünya ülkesinde olmayan bir uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaGssHaberJülide Sarıeroğlu
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sss 29 dakika önce

tabi tabii

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