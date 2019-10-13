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Bakan açıkladı! 10 Bin Anneye Aylık 650 TL Nakit Destek!

Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacağı" açıklamasında bulundu.

Bakan açıkladı! 10 Bin Anneye Aylık 650 TL Nakit Destek!

Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacağı" açıklamasında bulundu.

13 Ekim 2019 Pazar 10:48
Bakan açıkladı! 10 Bin Anneye Aylık 650 TL Nakit Destek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti.

Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay 650 lira civarında (100 avro) destek sağlanacak."

Annelere toplam 169 milyon lira yardım

Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da SGK tarafından uygulanacağını bildirerek, "Bir anne 24 ay boyunca destek alabilecek. Ayrıca mali desteğe başvuran ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 avro) kırtasiye desteği de sağlanacak." dedi.

Proje kapsamındaki yardımların toplamda 169 milyon lirayı (26 milyon avro) bulacağına dikkati çeken Selçuk, "Projenin amacı, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek. Bakanlık olarak aile birliğini korumak ve güçlendirmek için bu tür projeleri yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Projeye ön kayıtlar 15 Ekim Salı günü saat 14.00'ten itibaren internet üzerinden (www.sgkkurumsalcocukbakımı.org) e-devlet şifresiyle yapılabilecek.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.10.2019 12:54
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