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Bakan Açıkladı: 10 Bin 551 Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'dan kamu personeli alımı hakkında bir son dakika açıklaması geldi. Bakan yaptığı açıklamada yeni dönem personel alımında son durumu söyledi.

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Bakan Açıkladı: 10 Bin 551 Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'dan kamu personeli alımı hakkında bir son dakika açıklaması geldi. Bakan yaptığı açıklamada yeni dönem personel alımında son durumu söyledi.

15 Mayıs 2018 Salı 09:52
Bakan Açıkladı: 10 Bin 551 Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan personel alımı hakkında yeni açıklama geldi.

Habertürk'te yer alan haberde Fakıbaba, önemli konularadeğinirken Bakanlığa yeni dönem personel alımı ile iligli de önemli açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Bakan Fakıbaba, Habertürk'e yaptığı açıklamada Bakanlığa personel alımı ile ilgili "Biz görevimizi yapıyoruz. Ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisleri istihdamı için 9 Şubat'ta 10 bin 551 kişinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ailesine katılmasına yönelik gerekli kuruluşlara yazılarımızı yazdık. Bir şey söylüyorsam doğrudur" ifadelerini kullandı.

Tarıma değer katanlar projesi kapsamındaki yarışmaya, Denizbank finansal sponsorluğuyla 52 aday proje veya kişi katıldı. 14 kategoride 16 proje ve 21 yayımcı personel ödüle layık görüldü.

FAKIBABA GELDİĞİNDEN BERİ PERSONEL ALIMI OLMADI

Kabinedeki revizyonun üzerinden 1 yıl geçti ama merkezi alımlar haricinde Bakanlığa henüz açıktan kamu personeli alımı yapılmadı. Bu nedenle alımların bir an önce olması gerekmektedir.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Siz de aşağıdaki yorum kısmından personel alımı hakkında talep ve düşüncelerinizi paylaşabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 15.05.2018 10:05
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Yorumlar
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Hakan 3 saat önce

Ziraat Teknikeri olur mu? Tabiki hayır!

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Kpss maduru 2 saat önce

Dolar euro indirmek akaryakıt zamlarını indirmek icin calısma varmı bakan bey

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Sln 2 saat önce

Ziraat teknikerlerine de lutfen kadro açın

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Sln 2 saat önce

Ziraat teknikerlerine de lutfen kadro açın

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Ümran 2 saat önce

Bu ay icinde müjdeli haberi bekliyoruz inşallh #gthb10bin

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Gül 2 saat önce

Emekli olanlarında çalıştırın lütfen bakanım

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Fitnet 1 saat önce

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunlarını da alsınlar lütfen

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mağdur 1 saat önce

Gıda teknoloğu alımı olsun

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