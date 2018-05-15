Bakan Açıkladı: 10 Bin 551 Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan personel alımı hakkında yeni açıklama geldi.

Habertürk'te yer alan haberde Fakıbaba, önemli konularadeğinirken Bakanlığa yeni dönem personel alımı ile iligli de önemli açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Bakan Fakıbaba, Habertürk'e yaptığı açıklamada Bakanlığa personel alımı ile ilgili "Biz görevimizi yapıyoruz. Ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisleri istihdamı için 9 Şubat'ta 10 bin 551 kişinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ailesine katılmasına yönelik gerekli kuruluşlara yazılarımızı yazdık. Bir şey söylüyorsam doğrudur" ifadelerini kullandı.

Tarıma değer katanlar projesi kapsamındaki yarışmaya, Denizbank finansal sponsorluğuyla 52 aday proje veya kişi katıldı. 14 kategoride 16 proje ve 21 yayımcı personel ödüle layık görüldü.

FAKIBABA GELDİĞİNDEN BERİ PERSONEL ALIMI OLMADI

Kabinedeki revizyonun üzerinden 1 yıl geçti ama merkezi alımlar haricinde Bakanlığa henüz açıktan kamu personeli alımı yapılmadı. Bu nedenle alımların bir an önce olması gerekmektedir.

ADAYLARIN TALEPLERİ

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