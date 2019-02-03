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Az Yakan Çok Kaçan 23 Benzinli Araçlar!

Zamlı maaşları alınca arabasını yenilemeyi yada araba almayı düşünenler için hazırladığımız liste... İşte az yakan çok kaçan benzinli araçlar...

Az Yakan Çok Kaçan 23 Benzinli Araçlar!

Zamlı maaşları alınca arabasını yenilemeyi yada araba almayı düşünenler için hazırladığımız liste... İşte az yakan çok kaçan benzinli araçlar...

03 Şubat 2019 Pazar 19:07
Az Yakan Çok Kaçan 23 Benzinli Araçlar!

Zamlı maaşları alınca arabasını yenilemeyi yada araba almayı düşünenler için hazırladığımız liste... İşte az yakan çok kaçan benzinli araçlar...

Başkalarına benzemeyiz. Başka haber sitelerinin yaptığı gibi okurlarımızı araba resimlerine boğmadan en az yakan en çok kaçan araba markalarını ve modellerini liste halinde sunuyoruz. Siz değerli okurlarımız zaten merak ettiğiniz, arzu ettiğiniz arbaları Google, Yandex, Bing gibi arama motlarında aratarak resimlerine ulaşırsınız.

İşte KPSS CAFE'nin derlediği az yakan çok kaçan araba listesi..

  1. Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo
  2. Fiat Punto 1.2 Popstar
  3. Ford Fiesta 1.25 Trend
  4. Dacia Logan MCV 1.2 Ambiance
  5. Geely Emgrand Basic 1.5 MT
  6. Toyota Yaris 1.0 Life
  7. Skoda Rapid Spaceback 1.2 Ambition
  8. Citroen C1 1.0 VTi Feel
  9. Renault Symbol 1.2 Joy
  10. Opel Corsa 1.2 Essentia
  11. Peugeot 301 1.2 VTi Access
  12. Fiat Linea 1.4 Pop
  13. Volkswagen Polo 1.0 Trendline
  14. Mitsubishi Attrage Intense 1.2 MT
  15. Nissan Micra 1.2 Street
  16. Hyundai i20 1.2 Jump
  17. Renault Clio 1.2 Joy
  18. Dacia Duster 1.6 Ambiance 4x2 
  19. Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP
  20. Toyota Prius 1.8 CVT 99HP
  21. Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP
  22. Chevrolet Aveo 1.3 95HP
  23. Seat Leon 1.6 SC TDI 95HP

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.02.2019 21:06
Anahtar Kelimeler:
az yakan çok kaçan benzinli araçlar
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Ysn C 2 saat önce

Hgdd

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Ysn 2 saat önce

Resimleri ve fiyatları da olsaydi cok daha iyi olurdu

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Cihat 1 saat önce

Toyota corolla 96 model de yazılmalı iyi araştırılmamış

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