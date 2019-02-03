Az Yakan Çok Kaçan 23 Benzinli Araçlar!

Zamlı maaşları alınca arabasını yenilemeyi yada araba almayı düşünenler için hazırladığımız liste... İşte az yakan çok kaçan benzinli araçlar...

Başkalarına benzemeyiz. Başka haber sitelerinin yaptığı gibi okurlarımızı araba resimlerine boğmadan en az yakan en çok kaçan araba markalarını ve modellerini liste halinde sunuyoruz. Siz değerli okurlarımız zaten merak ettiğiniz, arzu ettiğiniz arbaları Google, Yandex, Bing gibi arama motlarında aratarak resimlerine ulaşırsınız.

İşte KPSS CAFE'nin derlediği az yakan çok kaçan araba listesi..

Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo Fiat Punto 1.2 Popstar Ford Fiesta 1.25 Trend Dacia Logan MCV 1.2 Ambiance Geely Emgrand Basic 1.5 MT Toyota Yaris 1.0 Life Skoda Rapid Spaceback 1.2 Ambition Citroen C1 1.0 VTi Feel Renault Symbol 1.2 Joy Opel Corsa 1.2 Essentia Peugeot 301 1.2 VTi Access Fiat Linea 1.4 Pop Volkswagen Polo 1.0 Trendline Mitsubishi Attrage Intense 1.2 MT Nissan Micra 1.2 Street Hyundai i20 1.2 Jump Renault Clio 1.2 Joy Dacia Duster 1.6 Ambiance 4x2 Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP Toyota Prius 1.8 CVT 99HP Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP Chevrolet Aveo 1.3 95HP Seat Leon 1.6 SC TDI 95HP

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