Az Yakan Çok Kaçan 23 Benzinli Araçlar!

Zamlı maaşları alınca arabasını yenilemeyi yada araba almayı düşünenler için hazırladığımız liste... İşte az yakan çok kaçan benzinli araçlar...
Başkalarına benzemeyiz. Başka haber sitelerinin yaptığı gibi okurlarımızı araba resimlerine boğmadan en az yakan en çok kaçan araba markalarını ve modellerini liste halinde sunuyoruz. Siz değerli okurlarımız zaten merak ettiğiniz, arzu ettiğiniz arbaları Google, Yandex, Bing gibi arama motlarında aratarak resimlerine ulaşırsınız.
İşte KPSS CAFE'nin derlediği az yakan çok kaçan araba listesi..
- Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo
- Fiat Punto 1.2 Popstar
- Ford Fiesta 1.25 Trend
- Dacia Logan MCV 1.2 Ambiance
- Geely Emgrand Basic 1.5 MT
- Toyota Yaris 1.0 Life
- Skoda Rapid Spaceback 1.2 Ambition
- Citroen C1 1.0 VTi Feel
- Renault Symbol 1.2 Joy
- Opel Corsa 1.2 Essentia
- Peugeot 301 1.2 VTi Access
- Fiat Linea 1.4 Pop
- Volkswagen Polo 1.0 Trendline
- Mitsubishi Attrage Intense 1.2 MT
- Nissan Micra 1.2 Street
- Hyundai i20 1.2 Jump
- Renault Clio 1.2 Joy
- Dacia Duster 1.6 Ambiance 4x2
- Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP
- Toyota Prius 1.8 CVT 99HP
- Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP
- Chevrolet Aveo 1.3 95HP
- Seat Leon 1.6 SC TDI 95HP
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
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Resimleri ve fiyatları da olsaydi cok daha iyi olurdu
Toyota corolla 96 model de yazılmalı iyi araştırılmamış