Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Aylık 3-4 Bin TL Maaşla Çalışacak Personel Bulamıyorlar

Antalya'da tüp ve damacana su dağıtımı sektöründe faaliyet göstermekte olan işyerleri personel bulmakta sorun yaşıyor. Çalışan personellerin aylık gelirlerinin en az 3-4 bin TL'den fazla olduğu belirtildi.

banner396

Aylık 3-4 Bin TL Maaşla Çalışacak Personel Bulamıyorlar

Antalya'da tüp ve damacana su dağıtımı sektöründe faaliyet göstermekte olan işyerleri personel bulmakta sorun yaşıyor. Çalışan personellerin aylık gelirlerinin en az 3-4 bin TL'den fazla olduğu belirtildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:48
Aylık 3-4 Bin TL Maaşla Çalışacak Personel Bulamıyorlar
banner400

4 Bin TL Aylıkla Çalışacak İşçi Bulamıyorlar.

Antalya'da, işe başlayış ücreti asgariden başlayıp 2 bin liranın üzerine kadar ücret ile günlük 50- 60 liradan da bahşişin olduğu tüp ve damacana su dağıtım sektöründe aylık gelir, bir işçi için yaklaşık olarak 3- 4 bin lirayı buluyor. Ancak dolgun ücrete rağmen işyeri sahipleri çalıştıracak personel bulmakta güçlük çekiyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası akaryakıt ve gaz ürünleri sektörünü oluşturan 14'üncü Grup Meslek Komitesi'nce, sektör içinde önemli derecede personel ve işçi sıkıntısı çektiklerini ve eleman bulamamaktan yakındıklarını söyledi. Komite üyelerinden ATSO meclis üyesi Cihangir Deniz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada tüp ve damacana su sektöründe hem kalifiye hem de vasıfsız eleman bulamadıklarını dile getirdi. Ülkede ciddi düzeyde işsizlikten şikayet edilirken, işçi bulamadıklarına dikkati çeken Deniz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sektörün en büyük sıkıntılarından biri, eleman çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Herkes, ülkede işsizlik olduğunu söylüyor; ama biz, çok büyük işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Antalya'da yaklaşık 500 bayi arkadaşımızın en az 1'er, 2'şer personel açığı var ve temin edemiyoruz"

Her Bayide Açık Var

Sektörde bugün için yaklaşık 3 bin su ve tüp dağıtan personel olduğunu dile getiren Deniz, "Yaklaşık 500 bayi olduğunu düşünürsek her birinde 4- 5 personel çalışıyor. Halen her bayinin 1- 2 personele daha ihtiyacı var. Antalya'daki bu sıkıntı, Türkiye genelinde de yaşanıyor. Türkiye genelinde de sektörde, 200 bin civarında çalışan var ve benzer oranlarda da ihtiyaç var. Antalya'da en az 500 kişiyi daha istihdam edebilecek kapasitemiz var" ifadelerini kullandı.

Aylık Gelir 3-4 Bin TL

Tüp ve su dağıtım işinde çalıştırılan personelin en az asgari ücret, sigorta ve yemek imkanlarıyla günde 8 saat çalıştırıldıklarını dile getiren ATSo MEclis Üyesi Cihangir Deniz, genellikle çalışma saatlerinin 08.00- 20.00 olduğunu, bir çalışanın fazla mesailerle 2 bin liranın çok üzerinde maaş alabildiğini söyledi. Bu sektörde çalışanlar için bahşişin de azımsanmayacak derecede fazla olduğunu söyleyen Meclis üyesi  Deniz, "Günlük bir yevmiye kadar bahşiş de alabiliyorlar. Genellikle 2- 3 lira gibi para üstleri alınmıyor ve günde 5 servise çıksa ve yarısı bahşiş bıraksa 50- 60 lira belki üzerinde bahşiş geliri olabiliyor. Maaş ve bahşişiyle aylık gelir 3- 4 bin liraya geliyor; ama nedense işçi bulmakta çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz" sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
PersonelMaaşKPSSIş Ilanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gerçek kisi 2 saat önce

bahşiş le is yürünmez eleman bulamiyormus işçinin canını okuyorsunuz günlük en az 12-14 saat calistiriyorsunuz her yer bina in çık in çık kolay mi .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ümit 2 saat önce

İletişim numarası veya başvuru linki mevcutmu ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Unknown 19 dakika önce

Yahu Allah aşkına davulun sesi uzaktan hoş gelir diye bir söz var kimse bu güne kadar bu sektörü bilmiyor muydu da işi bırakıp gittiler bu iş öyle kaloy bi iş olup da 3-4 bin tl para kazanılacak bir iş olsa kimse bu işten çıkmak ister mi arkadaş milletle dalga geçmeyi bi bırakın artık bee

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bakan Bugün Açıkladı! Mart Ayında 2 Bin 500 Kişilik Engelli Memur Alımı Yapılacak
Bakan Bugün Açıkladı! Mart Ayında 2 Bin 500 Kişilik Engelli Memur Alımı Yapılacak
Bakan'dan Hibe ve Yatırım Müjdesi Geldi
Bakan'dan Hibe ve Yatırım Müjdesi Geldi
Benzin Neden Zamlanıyor? İşte Benzinin En Pahalı Olduğu İlimiz
Benzin Neden Zamlanıyor? İşte Benzinin En Pahalı Olduğu İlimiz

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim