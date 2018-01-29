Aylık 3-4 Bin TL Maaşla Çalışacak Personel Bulamıyorlar

4 Bin TL Aylıkla Çalışacak İşçi Bulamıyorlar.

Antalya'da, işe başlayış ücreti asgariden başlayıp 2 bin liranın üzerine kadar ücret ile günlük 50- 60 liradan da bahşişin olduğu tüp ve damacana su dağıtım sektöründe aylık gelir, bir işçi için yaklaşık olarak 3- 4 bin lirayı buluyor. Ancak dolgun ücrete rağmen işyeri sahipleri çalıştıracak personel bulmakta güçlük çekiyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası akaryakıt ve gaz ürünleri sektörünü oluşturan 14'üncü Grup Meslek Komitesi'nce, sektör içinde önemli derecede personel ve işçi sıkıntısı çektiklerini ve eleman bulamamaktan yakındıklarını söyledi. Komite üyelerinden ATSO meclis üyesi Cihangir Deniz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada tüp ve damacana su sektöründe hem kalifiye hem de vasıfsız eleman bulamadıklarını dile getirdi. Ülkede ciddi düzeyde işsizlikten şikayet edilirken, işçi bulamadıklarına dikkati çeken Deniz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sektörün en büyük sıkıntılarından biri, eleman çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Herkes, ülkede işsizlik olduğunu söylüyor; ama biz, çok büyük işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Antalya'da yaklaşık 500 bayi arkadaşımızın en az 1'er, 2'şer personel açığı var ve temin edemiyoruz"

Her Bayide Açık Var

Sektörde bugün için yaklaşık 3 bin su ve tüp dağıtan personel olduğunu dile getiren Deniz, "Yaklaşık 500 bayi olduğunu düşünürsek her birinde 4- 5 personel çalışıyor. Halen her bayinin 1- 2 personele daha ihtiyacı var. Antalya'daki bu sıkıntı, Türkiye genelinde de yaşanıyor. Türkiye genelinde de sektörde, 200 bin civarında çalışan var ve benzer oranlarda da ihtiyaç var. Antalya'da en az 500 kişiyi daha istihdam edebilecek kapasitemiz var" ifadelerini kullandı.

Aylık Gelir 3-4 Bin TL

Tüp ve su dağıtım işinde çalıştırılan personelin en az asgari ücret, sigorta ve yemek imkanlarıyla günde 8 saat çalıştırıldıklarını dile getiren ATSo MEclis Üyesi Cihangir Deniz, genellikle çalışma saatlerinin 08.00- 20.00 olduğunu, bir çalışanın fazla mesailerle 2 bin liranın çok üzerinde maaş alabildiğini söyledi. Bu sektörde çalışanlar için bahşişin de azımsanmayacak derecede fazla olduğunu söyleyen Meclis üyesi Deniz, "Günlük bir yevmiye kadar bahşiş de alabiliyorlar. Genellikle 2- 3 lira gibi para üstleri alınmıyor ve günde 5 servise çıksa ve yarısı bahşiş bıraksa 50- 60 lira belki üzerinde bahşiş geliri olabiliyor. Maaş ve bahşişiyle aylık gelir 3- 4 bin liraya geliyor; ama nedense işçi bulmakta çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz" sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara