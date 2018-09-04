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Ayda 9 bin TL’ye çalışacak işçi bulamıyor

Mardin’de dede mesleği taş işleme sanatını yaşatmak isteyen Amir Kavak, ayda 9 bin TL ile işçi çalıştırmak istediklerini ancak çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.

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Ayda 9 bin TL’ye çalışacak işçi bulamıyor

Mardin’de dede mesleği taş işleme sanatını yaşatmak isteyen Amir Kavak, ayda 9 bin TL ile işçi çalıştırmak istediklerini ancak çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 10:23
Ayda 9 bin TL’ye çalışacak işçi bulamıyor

Mardin’de dede mesleği taş işleme sanatını yaşatmak isteyen Amir Kavak, ayda 9 bin TL ile işçi çalıştırmak istediklerini ancak çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi. 

Mardin'e bağlı Artuklu ilçesi Yeniyol Caddesi’nde küçük bir dükkanın sahibi olan Amir Kavak, burada dede ve babasından kendisine miras kalan taş işleme sanatını icraa etmeye devam ediyor. Şehirde kalan son taş işleme ustası olan Amir Kavak, çalıştıracak işçi bulamadığı için mesleğinin neredeyse tükenme aşamasına geldiğini ve bunun üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. Dede mesleğini kısa süre öncesine kadar amcasıyla birlikte yaşatma adına çalışmalar yaptıklarını anlatan Amir Kavak şunları söyledi; 

 “Dedem 1938 doğumluydu, oda büyük dedemizden yani babasından aldı bu mesleği. 150 yıla yakın zamandır bu mesleği yapıyoruz. Benden küçük iki kardeşim daha var onlar bu işi bir türlü sevemediler. sevmedikleri  için de yapmak istemedi. Amcam da geçirdiği rahatsızlıktan dolayı mesleği bırakmak zorunda kaldı. Midyat tarafında da ustalar var fakat onların işçiliği ve kullandığı taş farklı, bizim işlememiz, taşımız daha farklı” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İşlenecek motiflerin zorluğuna ve taşın çeşidine, türüne göre değiştiğini belirten Amir Kavak, taşları tabir yerindeyse dantel gibi işlediklerini söyledi. Amir Kavak, “Taşlar işlenecek motife göre değişir aslında bazen 1, bazen 2 gün sürdüğü olabiliyor. Dantel gibi işliyoruz ve hepsini göz nuru, oya gibi işliyoruz, severek yapıyoruz. Ben yaklaşık 16 yıldır bu işi yapıyorum bu mesleği yapıyorum” şeklinde konuştu. 

Ayda 9 bin TL’ye çalışacak işçi bulamıyor


Mardin’de restorasyon mezar taşı gibi el sanatı ile taşları işlediğini kaydeden Amir Kavak, yetiştirecek eleman bulamadıkları için mesleğin bitme noktasına geldiğini ifade etti. Amir Kavak, “Genelde mezar taşı, kapı taşlarına çok talep oluyor. Mihraplar yapıyoruz. Mardin Latifiyle Camisinin yakınında bulunan konağın restorasyonunu ben yaptım. Mardin’in en eski en güzel evlerinden birinin restorasyonunu yaptım. Çok güzel bir meslek; ama bitti denecek noktaya geldik. Şimdiki gençler bu mesleği yapmak istemiyor. 

Çok sabır gerektiren bir meslek. Biz bu mesleği devam ettirmek istiyoruz, bitmesini istemiyoruz. Aklı başında çalışan bir insan ayda 8, 9 bin civarında kazanabilir. Eskiden işlemeciler, yontmacılar, kesimciler olarak 3’e ayrılıyordu. İşlemeciler çok nadir bulunan insanlardı. Süryanilerden aldık bu mesleği. Çoğunluk kuyumcuydu ve kuyumculukla ilgilenmeyip bu sanatla ilgileniyordular. Artık bu işi yapan yok” şeklinde konuştu. 

Genelde üzüm bağı, tarla motifini daha çok işlediklerini dile getiren Amir Kavak, eski ustaların da yaptığı motifleri devam ettirdiklerini söyledi. Aylık şuan 9 bin TL kazandığını söyleyen Kavak, işlemecilerin olması durumunda bu kazancın daha da artacağını söyledi. Kendisiyle birlikte aylık 9 bin TL kazanacak usta bulamadığını söyleyen Amir Kavak, "Dışarıdan tozlu olduğu için kötü görüyorlar. Uğraşmak istemiyorlar. Eleman olsa daha çok iş yapar 20-30 bine gelirimizi katlarız. 8-9 bin TL işlemeci kazanır. İşçi bulamıyorum. Müracaat eden yok. Tek başıma olduğum için işimi büyütemiyorum. Destek veren olursa daha büyük işler yapabiliriz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Kerim 1 saat önce

Yalan soylu oyle bisey olsaudi millet hucum ederdu

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Isa 1 saat önce

Ya bırak Allah aşkına sen numaranı bırak bin tane adam getireyim sana 9 bine adam bulamıyormuş hadi ordan

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