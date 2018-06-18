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Ayda 700 TL'ye Taksitle TOKİ'den Ev Sahibi Olun-İşte Başvuru Şartları ve Şekli

Son dakika haberi: TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada 1356 konut için satışların başladığına yer verdi. Başvuru şartlarını, başvuru şeklini ve diğer detayları aktaran Ergün Turan'ın açıklamaları haberimizde.

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Ayda 700 TL'ye Taksitle TOKİ'den Ev Sahibi Olun-İşte Başvuru Şartları ve Şekli

Son dakika haberi: TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada 1356 konut için satışların başladığına yer verdi. Başvuru şartlarını, başvuru şeklini ve diğer detayları aktaran Ergün Turan'ın açıklamaları haberimizde.

18 Haziran 2018 Pazartesi 13:02
Ayda 700 TL'ye Taksitle TOKİ'den Ev Sahibi Olun-İşte Başvuru Şartları ve Şekli

TOKİ Silivri konutları için başvurular başladı.

En düşük konut fiyatının 198 bin lira ve en düşük taksit tutarının 700 lira olduğu bin 356 konut için başvuruların bugün itibarıyla başladığını söyleyen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün  Turan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını en geç 29 Haziran tarihine kadar yapması gerektiğini söyledi.

934 konutun alt gelir grubu, 422 konutun ise orta gelir grubu vatandaşlara satılacağını söyleyen Turan, "Vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup ve onlarca konut projesinin hayata geçirdik. Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

29 Haziran tarihine kadar başvurular alınacak ve  kuralar 11-12 Temmuz tarihleri arasında noter huzurunda yapılacak  Ergün Turan, açıklamasının devamında, "Alt gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız bin lira, orta gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız ise 2 bin lira başvuru bedeli müracaatlarını gerçekleştirebilir. Kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza başvuru bedellerini ise 18 Temmuz tarihinden itibaren iade edeceğiz." dedi.

EMEKLİLERE ÖZEL KAMPANYA

Ergün Turan açıklamasının devamında emeklilere yönelik kampanyayı da şu ifadelerle açıkladı: "Emekli büyüklerimiz satışa sunacağımız konutlara 25 bin lira peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin lira peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecekler. Bunun yanında engelliler, şehit aileleri ve malullerine de özel kontenjan ayırdık. Alt gelir grubunda satışa sunduğumuz 47 konut ile orta gelir grubunda yer alan 22 konutu engelli vatandaşlarımıza ayırdık. Ayrıca Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanıdık"

DAR GELİRLİLERE

Dar gelirli vatandaşlara yönelik 2+1 nitelikte 934 konut olduğunu söyleyen Turan, bu konutların198 bin lira ve 961 lira taksitle satıldığını ifade eden Turan, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte satışa sunulan 422 konutun ise 285 bin lira ve 1958 lira taksitle satılacağını söyledi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru yapacak adayların hiç konut sahibi olmaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İstanbul'da en geç 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması, daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması, alt gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4 bin 800 lira olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Orta gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor dedi.

Başvurular 18 Haziran-29 Haziran tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.nin İstanbul ’daki bütün şubelerine başvurarak yapabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.06.2018 13:19
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Yorumlar
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Oguz 48 dakika önce

Adamlar dalga geciyo ya 25 000 pesinatmiş hey yarabbi

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Nazife 46 dakika önce

Bu ne kadar para ya asgari ücret seviyesinde taksitler böyle mi ev sahibi olacaz niye TOKİ yapıyorsunuz o zaman ne hayrı kaldı ki

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Adalet 38 dakika önce

Zaten burda da bisürü hak yeniyor 1 kişinin ismi hiç çıkmazken diğerinin 10 defa mükerrer olarak ismi çıkıyor bu 1 kişide değil belki 10 15 kişi de oldu manisada

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