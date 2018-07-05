ATM'lerden Para Çekenler Dikkat: 5 Banka Anlaştı

Beş banka önemli bir konu üzerinde anlaştı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım müşterileri, bu bankaların tüm ATM'lerini işlem limitleri dahilinde ek başka ücret ödemeyecek.

Söz konusu bankalar tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, banka müşterilerinin başka bir banka ATM'sini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin finansal işlemler gerçekleştirmesini sağlayan "Ortak ATM Sistemi", Bankalararası Kart Merkezi nezdinde kurulan sistemle 2009 yılından beri uygulanıyor.

Mevcut sistemde, bir başka banka ATM'sini kullanan müşteri, alınan hizmet karşılığında komisyon/masraf ücreti ödüyor. İşlemlerin masraf ya da komisyona tabi olması, ATM sisteminden yeteri düzeyde faydalanılamamasına yol açıyor.

Ortak ATM sisteminden arzu edilen sonuçların elde edilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, ilk etapta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları bir araya gelerek "Ücretsiz Ortak ATM Kullanımı" sistemini 4 Nisan 2018'de imzalanan protokol ile hayata geçirmişti.

Buna göre, söz konusu bankalara ait yaklaşık 15 bin adet ortak ATM'den yapılabilen para yatırma, para çekme, bakiye sorgulama, kredi kartı borç sorgulama, kredi kartı limit sorgulama ve kredi kartı borç ödeme işlemleri bu bankaların müşterileri tarafından işlem limitleri dahilinde ücretsiz yapılabilecek.

Protokolde yer alan bankaların toplam kredi kartı sayıları yaklaşık 13 milyon adet, banka kartı sayıları 55 milyon adede ulaşıyor. Söz konusu bankaların Eylül 2017'de vardığı mutabakat çerçevesinde, toplamda 360 bin adede ulaşan POS terminallerinin ortak kullanıma açılması ile de önemli bir maliyet kalemi minimize edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, şunları kaydetti:

"Bu iş birliğine Türkiye'nin en büyük ATM ağıyla katılıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. ATM'lerin çok daha kolay erişilebilir ve ücretsiz kullanımı ile müşteri alışkanlıklarının da değişmesini, konvansiyonel şube bankacılığının işlem payının azalmasını, dolayısıyla genel olarak operasyonel süreçlerin daha iyi yönetilmesi ile sektörün hizmet kalitesinin artacağını öngörüyoruz. Bu ve benzeri birliktelikler, bankaların operasyonel maliyetlerinin azaltılmasına, dolayısıyla en nihayetinde faizlerin aşağı yönlü hareketine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bu ortaklık milli sermayenin ülkemiz sınırları içinde kalması, sınırlı kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından da büyük öneme sahiptir. Bu iş birlikteliğinin birlikte atacağımız diğer adımlara örnek teşkil etmesini ve müşterilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katılımcı tüm bankalara teşekkürlerimi sunuyorum."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA