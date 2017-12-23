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ATM'lerde Vatandaşlardan Kesilen Ücretler Hakkında Düzenleme

ATM'lerde yapılan işlemlerde bankalar müşterilerinden bazı ücretler almaktadır. Vatandaşlardan alınan bu ücretler ile ilgili BDDK Resmi Gazete'de bir tebliğ yayımladı.

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ATM'lerde Vatandaşlardan Kesilen Ücretler Hakkında Düzenleme

ATM'lerde yapılan işlemlerde bankalar müşterilerinden bazı ücretler almaktadır. Vatandaşlardan alınan bu ücretler ile ilgili BDDK Resmi Gazete'de bir tebliğ yayımladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:21
ATM'lerde Vatandaşlardan Kesilen Ücretler Hakkında Düzenleme

BDDK'dan ATM'lerde bankalar tarafından kesilen komisyonlarla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, yurt içi başka kuruluş ATM'si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücretin, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirleneceği veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebileceği yönünde kmauoyuna açıklama yapıldı.

BDDK'nın, "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YürBu kapsamda, 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu yönetmeliğin 14'üncü maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:

"Yurt içi başka kuruluş ATM'si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilir. Diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarda kurulun uygun görüşü alınarak değişiklik yapılabilir."

Bu yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü bildirildi.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Tebliğ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanana tebliğde şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1 – 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yurtiçi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde onbeşine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilir. Diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarda Kurulun uygun görüşü alınarak değişiklik yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

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