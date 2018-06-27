ATM'den Nakit Para Çeken Vatandaşlar Dikkat !

ATM'en nakit para çeken vatandaşlar için önemli uyarı.

Yargıtay, kredi kartı ile ATM'den nakit para çeken ve çektiği para needeniyle kendisinden komisyon alınan tüketicinin, banka tarafından alıan komisyonun iadesi yönündeki talebini geri çevirdi.

İstanbul'da nakit paraya sıkışan bir vatandaş, hesabının bulunduğu bankanın ATM'sinden kredi kartıyla nakit para çekti. Banka, bu hizmet karşılığında tüketiciden 3 bin 746 TL'lik avans çekim komisyonu aldı.

Fahiş masraf tutarını gören kişi ise İstanbul 8. Tüketici Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Bu vatandaş, kendisinden alınan masrafın hukuksuz olduğunu öne sürdü. Davalı banka avukatı ise davacının sözleşme öncesi bilgi formu ve kredi kartı sözleşmesini imzalayarak bankadan kredi kullandığını, davacıdan alınan masrafların kullanılan kredilerden dolayı alındığını söyledi. Banka avukatı, tahsilatların yasalara ve sözleşmeye uygun olduğunu belirtti ve davanın reddini istedi.

Mahkeme, bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre; tüketiciden alınan taksitle avans ücreti ve hızlı para hizmet bedelinin davacıdan zorunlu olarak alındığına dair davalı banka tarafından her hangi bir belge ve delil sunulmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kararı banka avukatı temyiz etti.

AHDE VEFALI OLMALI

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Mahkeme kararını bozan Yüksek Mahkeme, herkesin bir sözleşmeyi sürdürmek zorunda olmadığına dikkat çekti. Somut olayda, tüketicinin sözleşmeyi feshetmeyip kartı kullanmaya devam ettiğine göre 'ahde vefa' ilkesi uyarınca sözleşmeye uymak zorunda olduğuna vurgu yapılan Yargıtay kararında, ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Bu nedenle davacının ödediği nakit avans çekim komisyonunun iadesine ilişkin isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Bankalar tarafından tüketici kredilerinden herhangi bir zorunlu masraf ve gidere ilişkin bulunmayan kesintilerin iade edilmesi gerekmektedir. Ancak kredi kartı kullanmak suretiyle nakit avans çekilmesi halinde uygulanan nakit avans çekim komisyonu, bu nitelikte bir ücret değildir.

Tüketici nakte ihtiyaç duyduğunda bankaya gidip tüketici kredisi imzalamadan, emek ve mesai harcamadan, herhangi bir merasime gerek kalmadan kolaylıkla bu krediye ulaşmaktadır. Banka, kart kullanıcısına ATM'lerden 24 saat kredi kullanma olanağı sağlamıştır. Bu hizmet, bankanın ATM cihazlarında her zaman belli tutarda bir nakit para bulundurması ve ne zaman kullanılacağını bilmediği bu meblağın faizinden yararlanmaktan vazgeçmesinin karşılığıdır. Kararın oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir."

Özetlemek gerekirse ATM'den kredi katınızdan çektiğiniz nakite göre banka masraf almaktadır. Alınan bu masrafın miktarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA