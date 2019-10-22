Atilla'nın BİST müdürlüğüne atanmasına Avrupalı ortaktan itiraz: Bize danışılmadı

BİST’te yüzde 10’luk bir hisseye sahip olan EBRD’nin İletişim Yönetimi Müdürü Jonathan Charles, Reuters haber ajansına atama kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bize danışılmadı ve biz bunu desteklemiyoruz. Yetkililerle konuyu görüşeceğiz” dedi.

Mehmet Hakan Atilla, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten ABD’de tutuklu bulunduğu 32 aylık sürenin sonunda temmuz ayında tahliye edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün akşam, Atilla’nın yeni BİST genel müdürü olarak göreve başladığını duyurmuştu.

BİST Genel Müdürü Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanmasının ardından asaleten bir genel müdür ataması yapılmamıştı.

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