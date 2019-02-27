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Atatürk Kurmuştu! Geri Döndü! Resmi Gazete'de Yayınlandı!

Daha önce Resmi Gazete'de kuruluş hazırlıklarını yapılması için yayınlanan kararın ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası, BDDK'nın yaptığı incelemeler sonunda onay aldı ve faaliyet izni Resmi Gazete'de yayımlandı. Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve uzun yıllar hizmet veren Emlak Bankası geri döndü.

Atatürk Kurmuştu! Geri Döndü! Resmi Gazete'de Yayınlandı!

Daha önce Resmi Gazete'de kuruluş hazırlıklarını yapılması için yayınlanan kararın ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası, BDDK'nın yaptığı incelemeler sonunda onay aldı ve faaliyet izni Resmi Gazete'de yayımlandı. Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve uzun yıllar hizmet veren Emlak Bankası geri döndü.

27 Şubat 2019 Çarşamba 08:15
Atatürk Kurmuştu! Geri Döndü! Resmi Gazete'de Yayınlandı!

Daha önce Resmi Gazete'de kuruluş hazırlıklarını yapılması için yayınlanan kararın ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası, BDDK'nın yaptığı incelemeler sonunda onay aldı ve faaliyet izni Resmi Gazete'de yayımlandı. Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve uzun yıllar hizmet veren Emlak Bankası geri döndü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi. Türkiye'de katılım bankası olarak hayata geçecek olan Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yakın zamanda şubeleşmeye başlaması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz yıl Aralık ayında "Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırma sürecini başlattık" demişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Emlak Bankası'na ilişkin gelişmeleri yakından takip etmiş ve gayrimenkul sektörüne destek olmak adına ithal malların burada üretilmesi için bankanın kuruluş sürecini işlettiklerini belirtmişti.

Böylece gayrimenkul sektörüne Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın destek olması bekleniyor.

Resmi Gazete'de yer alan karar şöyle:

"Kurulun 26.02.2019 tarihli toplantısında, 26.02.2019 tarih ve 43890421-101.01.01-E.3768 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.02.2019 12:09
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