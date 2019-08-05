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Atatürk Havalimanı otel oluyor

İstanbul Havalimanı'nın açılmasının ardından yolcu uçaklarının kullanımına kapatılan, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyahatlerinde kullanmaya devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı otel oluyor.

Atatürk Havalimanı otel oluyor

İstanbul Havalimanı'nın açılmasının ardından yolcu uçaklarının kullanımına kapatılan, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyahatlerinde kullanmaya devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı otel oluyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:58
Atatürk Havalimanı otel oluyor

Hükûmet, iç ve dış hat uçuşların yeni havaalanına kaydırıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seyahatlerinde kullanmaya devam ettiği İstanbul’daki Atatürk Havaalanı’na “Airport Hotel” yapacak. Genel havacılık ve kargo uçuşlarının yapılacağı havaalanına ayrıca fuar alanı da inşa edilecek. Ancak aynı aks üzerinde oldukları için Atatürk ile İstanbul havaalanlarından aynı anda iniş kalkış yapılamayacak. Bu arada İstanbul Havalimanı’nın çevresindeki rüzgâr enerji santrallerinin (RES) de hâlâ taşınmadığı ortaya çıktı.

 Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapılan çalışmalarda İstanbul Havalimanı’nın çevresindeki RES’lerin uçuş emniyetini riske eden bir etkisinin tespit edilmediğini savundu. Buna karşın Turhan, “İstanbul Havalimanı’nın geleceği yönelik fazları ile gelişim aşamaları dikkate alınarak yapılan planlamalar kapsamında, RES’lerin bölgeden kaldırılması yönünde çalışmaların devam ettiği bilinmektedir” dedi. Turhan, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havaalanı’na aynı anda iniş ve kalkış yapılamadığını da şöyle açıkladı:

“İki havalimanının pistlerinin aynı aks üzerinde olması nedeniyle hava trafik usulleri gereğince aynı anda iniş kalkış yapılabilmesine olanak sağlamamaktadır.”

Turhan, İstanbul Havalimanı’nın tam kapasiteyle faaliyete geçmesi sonrasında Atatürk Havaalanı’nın saatlik pist kapasitesinin 5 iniş, 5 kalkış olarak belirlendiğine de işaret ederek, “Bu çerçevede; havacılık faaliyetleri (genel havacılık ve kargo uçuş operasyonları) ile havacılık dışı faaliyetlerin (Airport Hotel, konferans salonu, havacılık fuar alanı) icra edebileceği öngörülmekte olup, bu hususlarda başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir” dedi.

Cumhuriyet

Anahtar Kelimeler:
atatürk havalimanı otel oluyor
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