Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99973
ALTIN
276.571
DOLAR
5.6846
STERLIN
7.3523
EURO
6.3462
Er ve Erbaşlar için 'sigortalı askerlik' Kanun Teklifi!
Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? İşte tediye ödeme tarihi
10 ay boyunca ödeniyor! 1015 TL - 2013 TL Aylık Veriliyor! İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?
Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?

Ata Grubu şirketleri Çin’in en büyük ithalat fuarına katılıyor

Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan Ata Grubu, Çin’in en büyük ithalat fuarı olan ve 5-10 Kasım tarihlerinde ikinci kez düzenlenen China International Import Expo’ya üç şirketiyle katılıyor. Türk şirketlerinin “Milli Katılım” kapsamında yer alacağı fuarda grubun patates üretimi ve ihracatını üstlenen şirketi Ata Key, Avrupa’nın en büyük çiğ süt üretim tesisine sahip olan Ata Sancak ve Ata Grubu’nun teknoloji alanındaki öncü şirketi ATP, Çinli alıcılarla buluşacak.

Ata Grubu şirketleri Çin’in en büyük ithalat fuarına katılıyor

Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan Ata Grubu, Çin’in en büyük ithalat fuarı olan ve 5-10 Kasım tarihlerinde ikinci kez düzenlenen China International Import Expo’ya üç şirketiyle katılıyor. Türk şirketlerinin “Milli Katılım” kapsamında yer alacağı fuarda grubun patates üretimi ve ihracatını üstlenen şirketi Ata Key, Avrupa’nın en büyük çiğ süt üretim tesisine sahip olan Ata Sancak ve Ata Grubu’nun teknoloji alanındaki öncü şirketi ATP, Çinli alıcılarla buluşacak.

04 Kasım 2019 Pazartesi 11:31
Ata Grubu şirketleri Çin’in en büyük ithalat fuarına katılıyor

Türkiye’nin köklü gruplarından olan ve bu sene kuruluşunun 50. yılını kutlayan Ata Grubu, geçen yıl ilk kez düzenlenen China International Import Expo’nun ikincisine, 3 grup şirketiyle katılıyor. Türk şirketlerinin bu yıl geçen yıldan daha fazla ilgi gösterdiği fuarda, Türkiye Milli katılım organizasyonuyla yer alınıyor.

Ata Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, şirketlerinin 2012 yılından bugüne Çin’e yaptığı yatırımları artırarak sürdürdüğünün altını çizerken; “2012 yılında bir Türk şirketinin Çin’de operasyon yapma cesaretini göstermesi pek de alışılagelmiş bir durum değildi. Bizim için de o günün koşullarında büyük bir cesaret örneğiydi. Bugün ise Çin, tüm dünyada olduğu gibi Türk iş dünyamızda da büyük ilgi gören, küçük büyük tüm yatırımcılar için halen büyük fırsatlar barındıran bir ülke. Ata Grubu olarak Çin’de kısa sürede çok büyük başarılara ulaştık ve ülkenin insanını, kültürlerini, iş ortamlarını daha yakından tanıma fırsatına sahip olduk. Halen yatırımlarımıza, gıda operasyonları, ihracat ve teknoloji alanlarında sürüyor. Yakın zaman içinde turizm alanındaki potansiyeli değerlendirmek üzere girişimlerimizi hızlandıracağız. Bu anlamda geçen yıl da katıldığımız China International Import Expo’ya bu sene de katılıyor ve tüm şirketlerimizi bu büyük fuardaki fırsatlardan istifade etmeye davet ediyoruz” dedi.

Ata Grubu’nun fuara katılan şirketlerinden ATP, dünyanın en büyük markalarını çözümleri ve servisleri ile destekliyor. ATP, yüksek hızda veri işlemlerini sabit ve mobil ortamlarda gerçekleştiren teknolojiler geliştirirken, Tradesoft ve Zenia markalarıyla, finans ve konuk ağırlama sektörlerinin liderleri olarak Türkiye, Çin ve EMEA bölgesinde 300’ün üzerinde kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Grubun, gıda sektöründe patates üretimi faaliyetlerini sürdüren ve bu yıl Çin’e 35 milyon dolarlık ihracat yapacak Ata Key, Afyon’da kurduğu ve Avrupa’nın en büyüklerinden olan tesisinde ürettiği kaplamalı patateslerin iç pazar olduğu gibi dış pazarlara da ihracatını gerçekleştiriyor. Çin’e de ihracatı bulunan şirket, her sene bu pazardaki karlılığını artırıyor. Yılda 66 bin ton çiğ süt üretimi gerçekleştiren ve bu yıl, 5 milyon dolarlık yatırımla pastörize süt ve süt tozu tesisi yatırımı gerçekleştirmeyi planlayan süt ürünleri şirketi Ata Sancak da geçen sene olduğu gibi bu sene de fuara katılan Ata Grubu şirketlerinden olacak.

KPSSCAFE.COM.TR

Anahtar Kelimeler:
ata grubu şirketleri çin in büyük ithalat fuarına katılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak: TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyonunu yakaladık
Bakan Albayrak: TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyonunu yakaladık
MTV'den, pasaport harcına, ehliyetten, trafik cezalarına %22,5 zam!
MTV'den, pasaport harcına, ehliyetten, trafik cezalarına %22,5 zam!
Enflasyon açıklandı, Kasım ayı kira zam oranı belli oldu!
Enflasyon açıklandı, Kasım ayı kira zam oranı belli oldu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim