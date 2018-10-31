Aslında Maaşlarımızı Biz Kendimiz Belirliyormuşuz!

Ünlü Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel 30 Ekim'de TELE 1 kanalında Ali Tezel'e Sorun isimli bir program yaptı. Kıdem Tazminatı fonu ile birlikte kıdem tazminatının kaldırılacağını söyleyen Ali Tezel Türkiye'de herkes kendi maaşını kendi belirler diyerek önemli bir noktaya dikkat çekti.

Program moderatörünün Cumhurbaşkanı maaşına yapılan %26'lık zammı hatırlatması üzerine Ali Tzel şu açıklamaları yaptı;

''SSK ve Bağkur emeklilerine geçtimiz 6 ayın enflasyon rakamı kadar zam verilir. Memurlara gelecek 1 yılda tahmin edilen, öngörülen enflasyon rakamı kadar zam verilir. Cumhurbaşkanı'nın maaşına %26 zam yapıldı. Ama unutmayalım bu zam sadece cumhurbaşkanını ilgilendirmiyor.

MAAŞLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Emekli cumhurbaşkanlarını da ilgilendiriyor. Çünkü Cumhurbaşkanının aylığı brüt 74 bine çıkarıldı. Verilen bu 74 bin TL'nin %70'i emekli cumhurbaşkanının aylığını belirler yani Abdullah Gül, Ahmet Necdet Sezer, Turgut Özel, Süleyman Demirel gibi emekli cumhurbaşkanlarını ilgilendirir. Eğer cumhurbaşkanı vefat etmişse, eşini ve çocuklarını ilgilendirir. Emekli Cumhurbaşkanı için belirlenen aylığın %60'ı Emekli Başbakanların maaşıdır. O belirlenen aylığın %45'i emekli milletvekillerinin aylığıdır. Yani milletvekilleri Cumhurbaşkanının maaşını belirlerken kendi emekli maaşlarını da belirlerler. Bu yüzdelik dilimler asgari ücretliye kadar iner.'' ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENSİN

Ali Tezel daha önce bir öneride bulunduğu söyleyerek '' milletvekili maaşlarını asgari ücrete endeksleyin, asgari ücretin 5 katı olsun mesela. O zaman asgari ücret yükselir. Millet refah içerisinde yaşar dedim ancak kims kabul etmedi. Biz Cumhurbaşkanı maaşını belirleyeceğiz dediler'' açıklaması yaptı.

2008 yılında çıkarılan Sosyal Güvenlik Reform paketin nedeniyle 2018 yılında emekli olan 12 milyon kişinin emekli maaşından 140 milyar lira alınıp sosyal güvenlik açıklarını kapatmak üzere kesildi diyen Ali Tezel emekliler şuan aldığı maaşın yarısını sosyal güvenlik kurumuna verdi diyerek durumu özetledi.

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