Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Aslında Maaşlarımızı Biz Kendimiz Belirliyormuşuz!

Ünlü Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel 30 Ekim'de TELE 1 kanalında Ali Tezel'e Sorun isimli bir program yaptı. Kıdem Tazminatı fonu ile birlikte kıdem tazminatının kaldırılacağını söyleyen Ali Tezel Türkiye'de herkes kendi maaşını kendi belirler diyerek önemli bir noktaya dikkat çekti.

Aslında Maaşlarımızı Biz Kendimiz Belirliyormuşuz!

Ünlü Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel 30 Ekim'de TELE 1 kanalında Ali Tezel'e Sorun isimli bir program yaptı. Kıdem Tazminatı fonu ile birlikte kıdem tazminatının kaldırılacağını söyleyen Ali Tezel Türkiye'de herkes kendi maaşını kendi belirler diyerek önemli bir noktaya dikkat çekti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:45
Aslında Maaşlarımızı Biz Kendimiz Belirliyormuşuz!

Ünlü Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel 30 Ekim'de TELE 1 kanalında Ali Tezel'e Sorun isimli bir program yaptı.  Kıdem Tazminatı fonu ile birlikte kıdem tazminatının kaldırılacağını söyleyen Ali Tezel Türkiye'de herkes kendi maaşını kendi belirler diyerek önemli bir noktaya dikkat çekti.

Program moderatörünün Cumhurbaşkanı maaşına yapılan %26'lık zammı hatırlatması üzerine Ali Tzel şu açıklamaları yaptı;

''SSK ve Bağkur emeklilerine geçtimiz 6 ayın enflasyon rakamı kadar zam verilir. Memurlara gelecek 1 yılda tahmin edilen, öngörülen enflasyon rakamı kadar zam verilir. Cumhurbaşkanı'nın maaşına %26 zam yapıldı. Ama unutmayalım bu zam sadece cumhurbaşkanını ilgilendirmiyor. 

MAAŞLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Emekli cumhurbaşkanlarını da ilgilendiriyor. Çünkü Cumhurbaşkanının aylığı brüt 74 bine çıkarıldı. Verilen bu 74 bin TL'nin %70'i emekli cumhurbaşkanının aylığını belirler yani Abdullah Gül, Ahmet Necdet Sezer, Turgut Özel, Süleyman Demirel gibi emekli cumhurbaşkanlarını ilgilendirir. Eğer cumhurbaşkanı vefat etmişse, eşini ve çocuklarını ilgilendirir. Emekli Cumhurbaşkanı için belirlenen aylığın %60'ı Emekli Başbakanların maaşıdır. O belirlenen aylığın %45'i emekli milletvekillerinin aylığıdır.  Yani milletvekilleri Cumhurbaşkanının maaşını belirlerken kendi emekli maaşlarını da belirlerler. Bu yüzdelik dilimler asgari ücretliye kadar iner.'' ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENSİN

Ali Tezel daha önce bir öneride bulunduğu söyleyerek '' milletvekili maaşlarını asgari ücrete endeksleyin, asgari ücretin 5 katı olsun mesela. O zaman asgari ücret yükselir. Millet refah içerisinde yaşar dedim ancak kims kabul etmedi. Biz Cumhurbaşkanı maaşını belirleyeceğiz dediler'' açıklaması yaptı.

2008 yılında çıkarılan Sosyal Güvenlik Reform paketin nedeniyle 2018 yılında emekli olan 12 milyon kişinin emekli maaşından 140 milyar lira alınıp sosyal güvenlik açıklarını kapatmak üzere kesildi diyen Ali Tezel emekliler şuan aldığı maaşın yarısını sosyal güvenlik kurumuna verdi diyerek durumu özetledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.10.2018 13:11
Anahtar Kelimeler:
aslında maaşlarımızı kendimiz belirliyormuşuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı!
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı!
İmar Barışı'nda son başvuru tarihi 31 Aralık kadar uzatıldı
İmar Barışı'nda son başvuru tarihi 31 Aralık kadar uzatıldı
Taşeron'da Bir İlk: 4/B Ataması Yapıldı!
Taşeron'da Bir İlk: 4/B Ataması Yapıldı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim