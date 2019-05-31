Askere 2 bin 20 TL! Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Askerlik sistemi sil baştan değişiyor. Gençlerin gözükulağı bu yeni sistemde.

Önümüzdeki dönemde askere gideceklerin yanı sıra halen vatani görevini yerine getirmekte olan gençler de düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor.

Çünkü uzun dönem askerlik yapan yaklaşık 130 bin genç, düzenleme yürürlüğe girince terhis olabilecek.

İşte yeni askerlik sistemi:



Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

2 veya 3 yıl süreli, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumu mezunları yedek astsubay olabilecek.

İSTEYENE BEDELLİ



12 ay olan askerlik 6 aya inecek.

İlk 1 ay temel eğitim olacak. İsteyenler 5 ay daha devam etmeyip bedelliden yararlanacak.

Bedelli ücreti, 240 bin gösterge rakamı memur aylık katsayısıyla çarpılarak bulunacak.

Bu, bugünkü rakamla yaklaşık 31 bin lira.

İstekli sayısının, bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek.

Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Yasanın çıktığı güne kadar bakaya ve yoklama kaçağı olanlara bir kereye mahsus bedelliden yararlanma imkanı verilecek.

Askerlik çağına gelen 20 yaşındaki her genç askerliğini bedelli olarak yapabilecek.

6 aydan sonra askerlik hizmetini 12 aya tamamlamak isteyenlere asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenecek.



32 YAŞINA KADAR TECİL

Yükümlülerin, lise veya dengi okullarda öğrenim görenler için 22 yaşını, fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla askerlikleri, mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecek.

Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri halinde, denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca 1 yılı geçmemek üzere erteleme hakkı tanınabilecek.

Bu şekilde yapılan erteleme süreleri 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemeyecek.

Sanatta yeterlilik, doktora veya ihtisas yapanlar ile çalıştıkları bilim dallarında dünya ölçüsünde bir yenilik getiren orijinal çalışmalarda bulunanların, aktif spor hayatına devam edenlerin askerlikleri, 35 yaş sonuna kadar ertelenebilecek.

UZATMA SEÇENE FIRSAT ÇOK

Askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan gençlere bazı avantajlar sağlanacak. Bunlar şöyle sıralanıyor:

● Personel, sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subaylığa geçişte daha avantajlı olacak. Uzman erbaşlığa ve sözleşmeli erliğe müracaatları diğer personele nazaran 100 üzerinden 20 puan avantajlı olarak değerlendirilecek.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak; Takvim Gazetesi