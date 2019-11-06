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Asıl yeni nesiller emeklilikte yaşa takılıyor! İşte yıl yıl yaşa takılanlar...

Emeklilikte Yaşa Takılan yaklaşık 5 milyon kişi Meclis ve hükümetten gelecek güzel haberi bekliyor. Yapılan düzenleme ile emeklilik yaşı kademeli olarak uzatıldı. Asıl yeni nesiller yaşa takılıyor. İşte yıl yıl yaşa takılanlar...

Asıl yeni nesiller emeklilikte yaşa takılıyor! İşte yıl yıl yaşa takılanlar...

Emeklilikte Yaşa Takılan yaklaşık 5 milyon kişi Meclis ve hükümetten gelecek güzel haberi bekliyor. Yapılan düzenleme ile emeklilik yaşı kademeli olarak uzatıldı. Asıl yeni nesiller yaşa takılıyor. İşte yıl yıl yaşa takılanlar...

06 Kasım 2019 Çarşamba 09:20
Asıl yeni nesiller emeklilikte yaşa takılıyor! İşte yıl yıl yaşa takılanlar...

Sosyal güvenlik gündeminde her zaman popüler sıralarda yer alan ve listeden 20 yıldır inmeyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu. 

Gazete Vatan'dan Mert Nayır'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Bilgin'e “konuyu araştırın” talimatı sonrası milyonlarca kişinin umutları yeşerdi. Ancak önce Hazine ve Maliye ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı'nın açıklamaları son olarak da bir kadının "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını vermesi ile nokta konuldu.

Hal böyleyken gelelim bu yaş sorununun kaynağına! 08/09/1999 Tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan 4447 sayılı Kanunla birlikte herkes yaşa takıldı! Bu Kanunla birlikte 08/09/1976 ve sonrası sigorta girişi olan herkes yaş mağduru oldu. EYT’lerin sayısını merak ediyorsanız hemen söyleyelim; yaklaşık 5 milyon kişi…

Kanun öncesi uygulama nasıl işliyordu?

Sosyal Güvenlik Reformu olarak adlandırılan, kanun öncesi erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresini ve en az 5000 günü tamamlayan emekli olabiliyordu. Bu durumda 18 yaşında sigortalı olmuş birisini ele alacak olursak, 43 yaşında 25 yıllık sigortalılık süresi doluyor ve prim günüde tamamsa emekli olabiliyordu.Bayanlarda sigortalılık süresi 20 yıl olarak uygulanıyor ve yine 5000 prim gün şartı aranıyordu. Eski uygulamaya göre örnek verecek olursak, 18 yaşında sigorta başlangıcı yapılmış bir bayan prim gününü tamamlaması halinde 38 yaşında emekli olabiliyordu.

Kanunla birlikte yaş şartı getirildi, kademeli olarak uygulanmaya başlandı

4447 sayılı Kanunla birlikte emeklilik hakkına bir de yaş şartı getirilmiş oldu. Emeklilikte yaşa takılan bir kişi için örnek vermek gerekirse; 1970 doğumlu Ahmet Bey'in 1988’de işe girdiğini varsayalım. Ahmet Bey 2013 yılında 5000 prim günü ile 43 yaşında emekli olacakken 4447 sayılı Kanunla birlikte emeklilik yaşı 50’ye ve prim günüde 5375’e çıkarılmıştır

Asıl yaş yeni nesle vuracak!

E malum geçmiş dönem seçim vaatlerinde bol keseden emekli edilince vatandaş, yaş şartlarımız Avrupa ülkelerinden hala geride olsa da, bunu kolay kolay kaldırabilmiş değiliz. EYT’leri çok yazdık çizdik haklarını, olması gerekeni. Peki ya yeni nesil ne olacak? Yeni neslin şartlarını duyunca çoğu kişi hallerine şükredecekler.

Baştan söylemek lazım. Yeni nesil için durum oldukça vahim öyle ki dedesi 40-45 yaşında emekli maaşına hak kazanmışken, o tam 15-20 yıl fazladan bekleyecek. Mevcut dönemde Kanun çıktığında durumun farkına varanlar kendilerine emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırdı bile.

Peki ya yeni nesil ne yapacak? 2008 sonrası ilk defa sigortalı olanların çocuklarına anlatacakları bir şehir hikâyesi olarak kalacak erken emeklilik günleri. Durumun daha da ilginç olan kısmı, mevcut dönemde babası 40-47 civarı emekli olanlar 60’lı yaşlarda emekli olacaklar. 60 Yaşında emekli olanların çocukları ise kendi çocuklarına ya da torunlarına aktaracaklardır 'babam dedem şanslıydı, çünkü 60 yaşında emekli oldular' diye. Emeklilikte 60 yaşa şükredecek nesiller de gelecek!

Kim Ne Zaman Emekli Olacak Tablosu!

Erkekler

08.09.1976 öncesi

25

Yok

5000

09.09.1976 - 23.05.1979 arası

25

44

5000

24.05.1979 - 23.11.1980 arası

25

45

5000

24.11.1980 - 23.05.1982 arası

25

46

5075

24.05.1982 - 23.11.1983 arası

25

47

5150

24.11.1983 - 23.05.1985 arası

25

48

5225

24.05.1985 - 23.11.1986 arası

25

49

5300

24.11.1986 - 23.05.1988 arası

25

50

5375

24.05.1988 - 23.11.1989 arası

25

51

5450

24.11.1989 - 23.05.1991 arası

25

52

5525

24.05.1991 - 23.11.1992 arası

25

53

5600

24.11.1992 - 23.05.1994 arası

25

54

5675

24.05.1994 - 23.11.1995 arası

25

55

5750

24.11.1995 - 23.05.1997 arası

25

56

5825

24.05.1997 - 23.11.1998 arası

25

57

5900

24.11.1998 - 08.09.1999 arası

25

58

5975

09.09.1999 - 30.04.2008 arası

--

60

7000 (*)

01.05.2008 - 2035'e kadar

--

60

9000 (**)

Bayanlar

İşe Başlama Tarihi

Sigortalılık Süresi(Yıl)

Yaş

Gün

01.04.1981 öncesi

20

Yok

5000

01.04.1981 - 08.09.1981 arası

20

38

5000

09.09.1981 - 23.05.1984 arası

20

40

5000

24.05.1984 - 23.05.1985 arası

20

41

5000

24.05.1985 - 23.05.1986 arası

20

42

5075

24.05.1986 - 23.05.1987 arası

20

43

5150

24.05.1987 - 23.05.1988 arası

20

44

5225

24.05.1988 - 23.05.1989 arası

20

45

5300

24.05.1989 - 23.05.1990 arası

20

46

5375

24.05.1990 - 23.05.1991 arası

20

47

5450

24.05.1991 - 23.05.1992 arası

20

48

5525

24.05.1992 - 23.05.1993 arası

20

49

5600

24.05.1993 - 23.05.1994 arası

20

50

5675

24.05.1994 - 23.05.1995 arası

20

51

5750

24.05.1995 - 23.05.1996 arası

20

52

5825

24.05.1996 - 23.05.1997 arası

20

53

5900

24.05.1997 - 23.05.1998 arası

20

54

5975

24.05.1998 - 23.05.1999 arası

20

55

5975

24.05.1999 - 08.09.1999 arası

20

56

5975

09.09.1999 - 30.04.2008 arası

--

58

7000 (*)

01.05.2008 - 2035'e kadar

--

58

9000 (**)

Yeni esil 15- 20 yıl, sonraki nesiller 20-25 yıl yaşa takılacak!

08/09/1999 Tarihi ve öncesi sigortalı kişileri I. Nesil olarak nitelendirecek olursak II. Nesil olarak tanımlayacağımız kişiler ise 09/09/1999 ve 2008 yılları arası sigorta girişleri olanlar olacaktır.

II. Nesil sigorta girişi mevcut olan kişilerde 7000 prim günü 25 yıl sigortalılık ve 60 yaş şartı bulunmaktadır. Kadınlarda ise prim günü ve sigortalılık süresi değişmeksizin yaş şartı 58 olacaktır.

III. Nesil kişiler ise zamanımızın sigorta girişlileri olacak. 2008 ve 2035 yılları arasında sigorta girişi olanlar. III. Nesilde sigorta girişi bulunanlarda II. nesilden tek farkları 7000 prim günü ile değil 9000 prim günü ile emekli olacak olmalarıdır.

Gelelim en şanssız dönemde çalışma hayatına girecek olan IV. Nesle. Bu kapsamda sosyal güvenlik sistemine kayıtlı sigortalılar kademeli sisteme tabi olacaklar.

2008 – 2035 arasında sigorta girişi bulunan erkekler diğer şartlar değişmeksizin 9000 prim günü 60 yaş, bayanlar 58 yaş şartı ile,

2036 – 2037 arasında sigorta girişi bulunan erkekler diğer şartlar değişmeksizin 9000 prim günü 61 yaş, bayanlar 59 yaş şartı ile,

2038 – 2039 arasında sigorta girişi bulunan erkekler diğer şartlar değişmeksizin 9000 prim günü 62 yaş, bayanlar 60 yaş şartı ile,

2040 – 2041 arasında sigorta girişi bulunan erkekler diğer şartlar değişmeksizin 9000 prim günü 63 yaş, bayanlar 61 yaş şartı ile,

2042 – 2043 arasında sigorta girişi bulunan erkekler diğer şartlar değişmeksizin 9000 prim günü 64 yaş, bayanlar 62 yaş şartı ile,

2044 – 2045 arasında sigorta girişi bulunan erkekler diğer şartlar değişmeksizin 9000 prim günü 65 yaş, bayanlar 63 yaş şartı ile emekli olacaklar.

IV. Nesil olarak tabir ettiğimiz sigorta girişli kişiler deyim yerindeyse tamamen bahtsız bedeviye dönecekler. Mevcut durumda isyan edilen 'emeklilikte yaşa takılma' asıl II. ve III. nesli vuracak.

IV. nesil ne der onu kimse bilmiyor. 

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