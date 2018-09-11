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'Asgari Ücretten Vergi Alınmasın' Teklifi

CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, asgari ücretle çalışanların maaşlarında yapılan vergi kesintisi uygulamasının sona erdirilmesini istedi.

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'Asgari Ücretten Vergi Alınmasın' Teklifi

CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, asgari ücretle çalışanların maaşlarında yapılan vergi kesintisi uygulamasının sona erdirilmesini istedi.

11 Eylül 2018 Salı 09:18
'Asgari Ücretten Vergi Alınmasın' Teklifi

TBMM’de açıklama yapan Öztunç, “son aylarda yaşanan ekonomik kriz asgari ücretlinin belini kırdı. Fakir daha da fakirleşti. Asgari ücretlinin maaşı kuşa döndü. Zaten geçinemeyen asgari ücretli artık daha da zor durumda. Bu yüzden asgari ücretliye uygulanan vergi kesintisi uygulaması kaldırılmalıdır” dedi.

Döviz kurlarında yaşanan artışlara dikkat çeken Öztunç, açıklamasında şunları kaydetti:

“Hükümetin son zamanlardaki uygulamaları nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Fakir daha da fakirleşti, zengin daha da zenginleşti. Olan ise garibana, asgari ücretle çalışana oldu. Vergi kesintisi uygulaması aslında çok kazanan için yapılmalı. Asgari ücretle çalışan vatandaş için 10 lira dahi önemli iken maaşından vergi kesilmesi yanlıştır. Eğer devlet vergi toplayacaksa bir gece de milyarları vuranlardan toplasın.”

MAAŞ KUŞA DÖNDÜ

“ Son aylarda yaşanan ekonomik kriz asgari ücretlinin belini kırdı. Fakir daha da fakirleşti. Asgari ücretlinin maaşı kuşa döndü. Zaten geçinemeyen asgari ücretli artık daha da zor durumda. Bu yüzden asgari ücretliden vergi alınmamalıdır. Bunun için yapılması gereken düzenleme ne ise hükümet meclis açılır açılmaz TBMM gündemine getirmelidir. Bu konuda iktidarın adım atmasını bekliyoruz”

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