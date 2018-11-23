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Asgari Ücrette Bir İlk Olacak!

Asgari Ücret Belirleme ve Tespit Komisyonunda bu yıl bir ilk yaşanacak. Komisyona asgari ücretle çalışan bir işçi katılıp bir aylık asgari ücret kazancı ile nasıl geçindiğini anlatacak.

Asgari Ücrette Bir İlk Olacak!

Asgari Ücret Belirleme ve Tespit Komisyonunda bu yıl bir ilk yaşanacak. Komisyona asgari ücretle çalışan bir işçi katılıp bir aylık asgari ücret kazancı ile nasıl geçindiğini anlatacak.

23 Kasım 2018 Cuma 11:45
Asgari Ücrette Bir İlk Olacak!

Asgari Ücret Belirleme ve Tespit Komisyonunda bu yıl bir ilk yaşanacak. Komisyona asgari ücretle çalışan bir işçi katılıp bir aylık asgari ücret kazancı ile nasıl geçindiğini anlatacak.

2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi ve tespit edilmesi için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Belirleme vve Tespit Komisyonunda ise bu yıl bir ilk yaşanacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 kişiden oluşan komisyonda bu yıl 16 kişi olacaklarını ve 16'ncı kişinin asgari ücretli olduğunu söyledi.

Atalay şöyle konuştu: “Asgari Ücret Belirleme ve Tespit Komisyonu 15 üyeye sahip. Bunların 5'i işçiyi, 5'i işvereni, 5'i ise hükümeti temsil ediyor. Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreterimiz Nazmi Irgat başkanlık edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl ilk kez bir asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi arkadaşımız komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak."

KPSSCAFEE.COM.TR | ANKARA

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Aktrolkesen 3 saat önce

Cok bir şey değişecek sanki ha
Aynı tas aynı hamam

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Elif 3 saat önce

Daha doğrusu nasıl geçinemediğini anlatacak.

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Fatih Topuz 3 saat önce

Bir asgari ücretlinin anlatmasina gerek yok kendileri asgari ucret maas alsınlar çok net anlarlar

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Mehtapctn 3 saat önce

Kesin bu sececekleri asgari ucretli calisan bekar cocuksuz biri olur

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Serhat 3 saat önce

Düz 2000TL yapında sevinsin insanlar bunada şükür ama vAllahi zor yetiyor...

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Sezer 3 saat önce

Asgeri ücretle nasıl geçinemediğini anlatacak bence bugün bu piyasaya göre bir askeri ücretle gecim olduğunu mu düşünüyorlar ?

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Busra 3 saat önce

Nasil gecinemedigini yazilsaydi daha doğru olucakti

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Att 3 saat önce

Gerçekten şaka gibisiniz ayıp ya..Asgari ücretle çalışanlar har vurup harman mi savuruyor da nasıl gecinecegini öğrenecek..Dogru her hafta her ay et yiyolar .. yiyoruz ya azcik da tavukla geçinsin!!!

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