Asgari Ücrette Bir İlk Olacak!

Asgari Ücret Belirleme ve Tespit Komisyonunda bu yıl bir ilk yaşanacak. Komisyona asgari ücretle çalışan bir işçi katılıp bir aylık asgari ücret kazancı ile nasıl geçindiğini anlatacak.

2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi ve tespit edilmesi için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Belirleme vve Tespit Komisyonunda ise bu yıl bir ilk yaşanacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 kişiden oluşan komisyonda bu yıl 16 kişi olacaklarını ve 16'ncı kişinin asgari ücretli olduğunu söyledi.

Atalay şöyle konuştu: “Asgari Ücret Belirleme ve Tespit Komisyonu 15 üyeye sahip. Bunların 5'i işçiyi, 5'i işvereni, 5'i ise hükümeti temsil ediyor. Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreterimiz Nazmi Irgat başkanlık edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl ilk kez bir asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi arkadaşımız komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak."

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