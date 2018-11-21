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Asgari Ücretliye Kötü Haber: Meclis'te Reddedildi

Asgari ücret ile çalışanlara ödenen maaşlarındaki verginin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilen önerge; AKP'li vekillerin ret, MHP'li vekillerin çekimser oyuyla reddedildi.

Asgari Ücretliye Kötü Haber: Meclis'te Reddedildi

Asgari ücret ile çalışanlara ödenen maaşlarındaki verginin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilen önerge; AKP'li vekillerin ret, MHP'li vekillerin çekimser oyuyla reddedildi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:34
Asgari Ücretliye Kötü Haber: Meclis'te Reddedildi

Asgari ücret ile çalışanlara ödenen maaşlarındaki verginin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilen önerge; AKP'li vekillerin ret, MHP'li vekillerin çekimser oyuyla reddedildi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından asgari ücretle geçinmeye milyonlarca çalışandan alınan verginin kaldırılması için verilen kanun teklifi; AKP'li vekillerin ret, MHP'li vekillerin ise çekimser oyuyla reddedildi.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 14 Kasım 2018 tarihindeTürkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Başkanlığı’na asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için gereken incelemenin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla araştırma önergesi vermişti. Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmamasına yönelik verilen önergede, “İş gücünün önemli bir kısmını oluşturan ancak refah seviyesi açısından beklenen noktada bulunmayan asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için ücretleri üzerinden alınan her türlü vergiden muaf tutulmaları gerekmektedir. Bu kapsamlı çalışmanın temelini oluşturması ve asgari ücretli çalışanlarla ilgili detaylı bilgi havuzuna ulaşılması amacıyla; Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105 maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” ifadeleri yer almıştı.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Türkkan’ın “Asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi ve asgari ücretten vergi alınmaması için gereken tedbirlerin alınması” ile ilgili araştırma önergesi AKP’nin ret, MHP’nin çekimser oyu ile reddedildi.

"Asgari Ãcretten Vergiler KaldÄ±rÄ±lsÄ±n"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

"Asgari Ücretten Vergiler Kaldırılsın"
"Asgari Ücretten Vergiler Kaldırılsın"
Son Güncelleme: 21.11.2018 23:16
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Yorumlar
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Kpssmagduru 2 saat önce

Bu Akp ne yaptigini saniyor. Asgari ucrete yeterli zam yapmiyorsunuz birde vergiyi reddetiyorsunuz pes . 31 martta gorusuruz

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Ismail 2 saat önce

Sizin gibi partininde yapacaginiz isinde icine edim ya lanet olsun sisteminizede sizede Allahin belalari

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Ayıp 2 saat önce

Mhp de ayıp etti verdiği hiç bir sözü tutamadı.Ne eyt ne ceza indirimi ne asgari ücret umarım bu kararlarinizin arkasında gerçekten yatan bi mantık vardır.

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Kemal 2 saat önce

Birdaha oy falan YÖK maden ki bu yönetim bizi adam yerine koymuyor oy zamanı görüşürüz asgari ücretlinin üstünden geçinmeye devam etsinler bakalım

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isimsiz 2 saat önce

secimde gorusuruz kim kimi ret ediyo,

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Vatandaş 2 saat önce

Çok güzel ilerliyoruz bravo bize daha neler görücez bi umut diyorduk umutlar başka bahara kanldı

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Tek 2 saat önce

Yazıklar olsun

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En güzel ret 2 saat önce

Size en güzel ret oyunu sandıkta veririz merak etmeyin.

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