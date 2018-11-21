Asgari Ücretliye Kötü Haber: Meclis'te Reddedildi

Asgari ücret ile çalışanlara ödenen maaşlarındaki verginin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilen önerge; AKP'li vekillerin ret, MHP'li vekillerin çekimser oyuyla reddedildi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından asgari ücretle geçinmeye milyonlarca çalışandan alınan verginin kaldırılması için verilen kanun teklifi; AKP'li vekillerin ret, MHP'li vekillerin ise çekimser oyuyla reddedildi.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 14 Kasım 2018 tarihindeTürkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Başkanlığı’na asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için gereken incelemenin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla araştırma önergesi vermişti. Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmamasına yönelik verilen önergede, “İş gücünün önemli bir kısmını oluşturan ancak refah seviyesi açısından beklenen noktada bulunmayan asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için ücretleri üzerinden alınan her türlü vergiden muaf tutulmaları gerekmektedir. Bu kapsamlı çalışmanın temelini oluşturması ve asgari ücretli çalışanlarla ilgili detaylı bilgi havuzuna ulaşılması amacıyla; Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105 maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” ifadeleri yer almıştı.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Türkkan’ın “Asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi ve asgari ücretten vergi alınmaması için gereken tedbirlerin alınması” ile ilgili araştırma önergesi AKP’nin ret, MHP’nin çekimser oyu ile reddedildi.

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