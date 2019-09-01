Asgari ücretliye fatura darbesi! Zam yüzde 30 oldu...

Son bir ayda doğalgaza yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte 100 liralık fatura 132,1 liraya yükseldi.Seçim sonrası üstü üste gelen zamların, hükümetin açıklamalarıyla çelişmesi dikkat çekti.

Seçimlerin hemen ardından başlayan zam yağmuru, dün gece yarısı doğalgazla devam etti. 1 Ağustos'ta doğalgaza yapılan yüzde 14.97 zammın ardından, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) 1 Eylül'den geçerli olmak üzere dün gece yarısı yüzde 14.90'lık yeni zam daha yaptığını duyurdu.

Böylece vatandaş son 1 ayda iki büyük zamla karşılaşmış oldu. Yapılan bu zamlarla birlikte vatandaşın örneğin 100 TL ödediği bir doğalgaz faturası, 132.1 TL'ye çıkacak.

Kış aylarında faturalar kuşkusuz büyüyerek iyice kabaracak. Geçen yıl kış aylarında ortalama 300 TL doğalgaz faturası ödeyen vatandaş, bu yıl başka zam gelmezse en az 396 TL fatura ödemek durumunda kalacak.

Akaryakıttan sigaraya, elektrikten toplu taşımaya peş peşe yapılan zamlar, devam eden ekonomik sıkıntılar nedeniyle zaten zorlanan vatandaşın belini iyice bükecek.

Sözcü gazetesinin haberine göre, yapılan son zamlar, hükümetin ve Merkez Bankası'nın “Enflasyon düşecek” açıklamaları ile de çelişiyor. 1 Ağustos'ta sanayi bölgeleri için de yüzde 13.73 oranında zam yapılmıştı.

Bununla beraber okul servisi, taksi ve minibüs ile birlikte bazı arabalı vapur ücretleri geçen günlerde çeşitli oranlarda artırılmıştı. Elektriğe de en son temmuzda yüzde 14.98 zam yapılmıştı. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, zamlara sert tepki gösterdi.

TÜM DÜNYADA FİYATLAR DÜŞERKEN…

Tüm dünyada ve uluslararası piyasalarda doğalgaz fiyatlarının düştüğünü hatırlatan Öztrak, “Ona rağmen Türkiye'de doğalgaz fiyatlarında yapılan artışın iki tane önemli nedeni var.

Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısında değer kaybı, ikinci nedeni de bundan önceki zararların seçim döneminde kapatılamamış olması. Şimdi bütün gücüyle buradaki zararları tüketiciye ve sanayiciye yüklüyorlar.

Bugün doğalgaza yüzde 15+15 zam yapan iktidar, dönüyor memura ve emekliye yüzde 4+4 veriyor. Bu, ülkeyi idare etmek falan değil, bu savrulmak. Yönetemiyorlar, vatandaşın sesine kulakları tıkandı diyoruz. Milleti görmüyorlar. İktisat politikası eğer insanları memnun etmiyorsa, o zaman onun adı iktisat politikası değildir. Dolayısıyla bu iktidar Türkiye'yi yönetemiyor” dedi.

PARA YANDAŞA AKIYOR

Zamların devam edeceğini vurgulayan Öztrak, “İşin kolay yanı bu. Artır vergileri, yap zamları, sonra çık ben bütçeyi dengeledim de. Zamları yapıyorsun, vergileri artırıyorsun, götürüyorsun parayı da yandaşa kaptırıyorsun. Yok yap işlet devretler, yok kamu özel işbirliği…

Kendi çıkardığınız krizin, ekonomik sıkıntıların yükünü vatandaşa, esnafa, üreticiye yüklüyorsun. Dengelendik, uçuyoruz diyorlar ya, evet kendi uçan saraylarında uçuyorlar.

Kendi saraylarında dinleniyorlar, zamlarla da vatandaşın canını okuyorlar. Vatandaşın sıkıntısını giderecek tedbir almak yerine, vur vatandaşın sırtına” diye konuştu.

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