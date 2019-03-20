Asgari ücretliye ev sahibi olma imkanı! Başvurular için son gün 19 nisan!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM’un açıklamalarının ardından TOKİ tarafından yapılacak evlere asgari ücretle sahip olmak isteyen binlerce kişi başvurularını gerçekleştiriyor. Son başvuru tarihin 19 Nisan olarak açıklandı. Bakan KURUM’un açıklamaları şöyle:

“Başvurular 19 Nisan'a kadar sürecek. Tüm Türkiye'de 'Yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye' sloganıyla çıktığımız bu projede Eskişehir’e de bin konut yapıyoruz. Zemin artı 4-5 katı geçmeyecek, yatay mimari anlayışıyla Eskişehir'in özünü, kültürünü yansıtacak bu proje de iki ayrı bölgede yer alıyor. Tepebaşı-Zincirlikuyu'da 500 adet, diğeri de Odunpazarı-Ihlamurkent mevkiinde 500 adet konut yapacağız. Eskişehir'deki 2+1 konutların taksitleri 475 liradan başlıyor ve 3+1 konutlarımız da 929 lira taksitle 240 aya varan vadelerimiz var."

ASGARİ ÜCRETLİ EV SAHİBİ OLACAK

"400-500 bin başvuru bekliyorum. Türkiye çapında böyle bir talep bekliyoruz. İlk etapta 50 bin konutu yapacağız. Akabinde yıllar itibariyle bu projelerin sayısını artırmak suretiyle alt gelir grubu, orta gelir grubu, emeklilerimize, içinde gazilerimiz ve şehit ailelerimize yönelik kontenjanlar da var, bu süreci tamamlamak istiyoruz. Türkiye genelinde taksitler 388 liradan başlıyor, Eskişehir'de 475 lira, iline göre taksit tutarı değişiyor. En pahalı İstanbul galiba, 580 lira. Kiradan daha az. Asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmelerinin önünü açıyoruz."

Bakan KURUM’un açıklamaları ile yüzbinlerce aile ev sahibi olma hayali kurmaya başladı. Türkiye genelinde kira tutarlarından bile uygun olduğu gözlenen bu tutarlarla 120 ay veya 240 vade ile ev sahibi olabilmek mümkün olacak.

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