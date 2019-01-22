Asgari Ücretliye Ahlaksız Teklif! 400 TL'yi Geri İstediler!

2019 yılı için uygulanacak asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu tarafından 2020 TL olarak belirlendi. Buna göre yüksek zam oranına itiraz eden işverene asgari ücret teşviğinin de 2019 yılında devam ettirilmesi kararı verildi. Bazı işverenler asgari ücrete yapılan zammı yüksek bularak asgari ücretle çalışanlara ahlak dışı tekliflerde bulunmaya başladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında 2019 yılı yeni asgari ücret tutarını belirlemişti. Komisyon, 2018 yılında 1.604 TL olarak uygulanan asgari ücreti, yüzde 26 oranında arttırarak, yeni yılda asgari ücret tutarını 2.020 TL olarak belirledi.
Milyonlarca çalışan zamlı ilk maaşlarını Şubat ayının başında alacak. Ancak, zamlı asgari ücret bir çok işverene çok yüksek geldi. Bu nedenle, işverenler asgari ücretin zamlı kısmını çalışanlarından geri istemeye başladı.
İşverenlerin bulduğu formüle göre, asgari ücret tutarı çalışanın hesabına yatırılacak. Ancak çalışan bunun yaklaşık 400 TL'lik kısmını işverene geri ödeyecek. Böylece, işveren asgari ücretin de altında işçi çalıştırmış olacak. Ayrıca, ücretin tamanını bankaya yatırdığı içinde mevzuata uygun hareket etmiş olacak.
Konuyla ilgili sosyal medya da bir çok mesaj paylaşılmaya başlandı. Çalışanlardan ise bu duruma büyük tepki geldi. İşte D.Ç. isimli çalışanın paylaştığı mesaj:
"Bugün şirkette alınan acil bir toplantı sonunda işime son verildi. Sebebi ise asgari ücretin altında çalışmayı kabul etmemem. Şirket zorunlu olarak asgari ücreti maaş kartıma yatıracağını ancak zam miktarını elden geri alacağını belirtti."
İşte o mesaj;
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Anlaşılan Türkiye de bu gibi olaylar çoğalacak önlem alınması lazim
Bu durum öncedende vardı 1600 iken 600 ü geri verme yada 1000 geri verilior bu durumu nasıl çözebilirim 800 kişinin çalıştırıldığı yer bu şekilde işlio bilgi için arasanız sevirim 05458480599
Böyle yapan çok şirket var. Namussuz haysiyetsizler
Rabbim gözlerini toprakla doyursun böyle is verenlerin
Bende öyle bir sene çalıştım, 1200 du 1000'ne çalıştım, 1400 oldu 1200 e çıktım, anlasamayinca ayrıldım, bildirgenin ismi gizli kalmakla şikayet edebiliyorsun ama çalıştığım işletme küçük 5 kişiyiz, kimin yaptığı belli olurdu. Ne halimiz varsa görün dedim ayrıldım
söyle yapacaksınız topluca is bırakacaksınız 1 hafta sonra şirket batacak o zaman görecekler calisan olmadan sen var olamazsın
Arkadaşlar madem böyle bir durum var hep birlikte bütün bu duruma maruz kalan işçilerin birlik olması gerekiyor size düşen isbat Edip gerekeni yetkili olan çsgb ye iletmeniz
Ya sacmalamayin Allah askina.2019 asgari ucreti kim aldi da geri istediler gibi haber yapiyosunuz.zamli asgari ucret subatta yatiyo.kim yatirdi kim geri istedi.milleti saf mi zannediyosunuz siz.