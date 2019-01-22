Asgari Ücretliye Ahlaksız Teklif! 400 TL'yi Geri İstediler!

2019 yılı için uygulanacak asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu tarafından 2020 TL olarak belirlendi. Buna göre yüksek zam oranına itiraz eden işverene asgari ücret teşviğinin de 2019 yılında devam ettirilmesi kararı verildi. Bazı işverenler asgari ücrete yapılan zammı yüksek bularak asgari ücretle çalışanlara ahlak dışı tekliflerde bulunmaya başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında 2019 yılı yeni asgari ücret tutarını belirlemişti. Komisyon, 2018 yılında 1.604 TL olarak uygulanan asgari ücreti, yüzde 26 oranında arttırarak, yeni yılda asgari ücret tutarını 2.020 TL olarak belirledi.

Milyonlarca çalışan zamlı ilk maaşlarını Şubat ayının başında alacak. Ancak, zamlı asgari ücret bir çok işverene çok yüksek geldi. Bu nedenle, işverenler asgari ücretin zamlı kısmını çalışanlarından geri istemeye başladı.

İşverenlerin bulduğu formüle göre, asgari ücret tutarı çalışanın hesabına yatırılacak. Ancak çalışan bunun yaklaşık 400 TL'lik kısmını işverene geri ödeyecek. Böylece, işveren asgari ücretin de altında işçi çalıştırmış olacak. Ayrıca, ücretin tamanını bankaya yatırdığı içinde mevzuata uygun hareket etmiş olacak.

Konuyla ilgili sosyal medya da bir çok mesaj paylaşılmaya başlandı. Çalışanlardan ise bu duruma büyük tepki geldi. İşte D.Ç. isimli çalışanın paylaştığı mesaj:

"Bugün şirkette alınan acil bir toplantı sonunda işime son verildi. Sebebi ise asgari ücretin altında çalışmayı kabul etmemem. Şirket zorunlu olarak asgari ücreti maaş kartıma yatıracağını ancak zam miktarını elden geri alacağını belirtti."

İşte o mesaj;

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