asgari ücretlinin maaşını nereye harcadığı belirlendi

2019 yılında uygulanmak üzere yapılan % 26 artışla nette 2 bin 20 liraya yükselen asgari ücret alan çalışanların maaşının %20,4'ünü temel gıda giderine harcadığı tespit edildi. İşte detaylar...

Asgari ücret, yapılan %26 zamla birlikte brüt 2 bin 558 liraya, net ise 2 bin 20 liraya yükseldi.

Picodi analitik departmanı, dünyadaki ve Türkiye'deki asgari ücretlerin araştırmasını yaptı.

Raporda dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

Rapora göre; Türkiye’deki ortalama gıda fiyatları dikkate alındığında temel gıda giderleri Türkiye’deki asgari ücretin %20,4’üne denk geldiği tespit edildi.

Raporda “Sıralamamıza göre, Avustralya, İrlanda ve Birleşik Krallık asgari ücretin en tatmin edici olduğu ülkeler oluyor. Türkiye’ye kıyasla listenin talihsiz tarafında ise Bulgaristan (33. sıra), Pakistan (40.sıra) ve Rusya (42. sıra) yer alıyor. Listenin en altında ise Filipinler ve Nijerya yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

Raporun sonuç bildirgesi şöyle;

Temel gıda ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geriye ne kadar para kalıyor?

Her yılın başında birçok ülkede asgari ücret yenileniyor. Ancak asgari ücret konsepti her ülkede bulunmuyor: Kuzey ülkeleri, İtalya, İsviçre ve Singapur’da herhangi bir asgari ücret uygulanmıyor. Her ne kadar Türkiye, Birleşmiş Milletler Asgari Ücret Sözleşmesini tanımasa da asgari ücret ülkemizde uygulanıyor.

Yine de, asgari ücretin temel besin ihtiyaçlarımızı karşılamak için yeterli mi sorunsalı hala geçerli. Picodi Analitik Takımı 52 ülkede 8 evrensel besin grubunun fiyatlarını ülkenin asgari ücretleri ile karşılaştırmaya karar verdi. Bazı ülkelerde asgari ücretin en mütevazi besin sepetlerine ancak yettiği ortaya çıktı. Türkiye diğer ülkelere kıyasla nerede yer alıyor?

Temel gıda maddelerinin fiyatları

Bu rapor için 8 evrensel besin grubundan örnek bir alışveriş sepeti hazırladık: Ekmek, süt, pirinç, yumurta, peynir, et, meyve ve sebze. Bu liste kısa ve sade de olsa bu ürünler bir yetişkinin gıda gereksinimlerini karşılıyor ve fiyatları tüm dünyada takip ediliyor.

Yukarıdaki ürünlerden oluşan basit bir alışveriş sepeti için Türkiye’de 412,71₺ ödemeniz gerekiyor.

Alışveriş sepetinin içeriği ve ortalama fiyatlar:

Süt (10 litre) – 37,90₺

Ekmek (10 adet – her biri 500g) – 22,80₺

Pirinç (1.5 kg) – 11,79₺

Yumurta (20 adet) – 15,30₺

Peynir (1 kg) – 27,24₺

Tavuk ürünleri ve kırmızı et (6 kg) – 229.47₺

Meyve (6 kg) – 35,30₺

Sebze (8 kg) – 32,91₺

Besin fiyatlarının asgari ücrete oranı

1 Ocak 2019’dan itibaren Türkiye’de asgari ücret tutarı 2,020.59₺ olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’deki ortalama gıda fiyatlarını göz önüne aldığımızda temel gıda giderleri Türkiye’deki asgari ücretin %20,4’üne denk geliyor. Bu da Türkiye’yi 52 ülke arasında 23. Sıraya koyuyor.

Sıralamamıza göre, Avustralya, İrlanda ve Birleşik Krallık asgari ücretin en tatmin edici olduğu ülkeler oluyor. Avustralya’da asgari ücretle çalışanlar, dünyanın her yerinde aynı olan alışveriş sepeti için maaşlarının sadece %7’sini veriyor.

Türkiye’ye kıyasla listenin talihsiz tarafında ise Bulgaristan (33. sıra), Pakistan (40.sıra) ve Rusya (42. sıra) yer alıyor.

Listenin en altında ise Filipinler ve Nijerya yer alıyor. Nijerya’daki asgari ücret o kadar az ki, en basit gıda ihtiyaçlarını bile karşılamıyor.

Metodoloji

Bu rapor Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika ve Avustralya kıtalarından 52 ülkenin resmi internet sitelerinde yayınlanan asgari ücret tutarlarını esas almıştır. Asgari ücret tutarlarını 1 Ocak harici bir tarihte belirleyen birkaç ülke bulunuyor. Yunanistan’da asgari ücret 2013’den beri değişmedi. Bu rapor için sepet tutarları binlerce Numbeo.com kullanıcısının belirttiği rakamlardan çıkarılmıştır. Kur hesapları için Aralık 2018 ortalama kur değerleri kullanılmıştır.

