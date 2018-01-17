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Asgari Ücretlilerin Maaşı 2018 Yılında da Düşecek

Vergi kesintileri nedeniyle asgari ücretle çalışan personeller, belirlenen rakamın altında maaş alıyor. Geçtiğimiz yıl devlet desteği ile bu soruna çözüm getirilmişti. Ancak bu yıl da asgari ücretli çalışan bu tehlike ile karşı karşıya.

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Asgari Ücretlilerin Maaşı 2018 Yılında da Düşecek

Vergi kesintileri nedeniyle asgari ücretle çalışan personeller, belirlenen rakamın altında maaş alıyor. Geçtiğimiz yıl devlet desteği ile bu soruna çözüm getirilmişti. Ancak bu yıl da asgari ücretli çalışan bu tehlike ile karşı karşıya.

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:59
Asgari Ücretlilerin Maaşı 2018 Yılında da Düşecek

Milli Gazete Yazarı Mustafa İşcan, bugün kaleme aldığı yazısında asgari ücretin 2018 yılında düşeceğini söyledi.

İşcan, kaleme aldığı yazısında 2016 ve 2017 yılında defaatle dile geitrdikleri meselenin bu yıl da olacağını söyledi.Asgari ücretli çalışanların vergi diliminden dolayı maaşlarının düşeceğini söyleyen İşcan, hükümetin bu konuya el atması gerektiğini söyledi. 

Yazar Mustafa İşcan, yazıda asgari ücretin artacağı ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"2016 yılında ilk defa Milli Gazete’de gündeme getirmiş olduğumuz asgari ücretle çalışanların maaşlarının vergi diliminden dolayı düşeceğini haber yapıp ısrarlı takip sonucunda hükümetin yılsonunda yapmış olduğu düzenleme ile bu maaş düşüşüne engel olmuştuk. Ancak 2017 yılında da aynı sorun tekrar yaşandı ve Aralık ayında yapılan düzenleme ile asgari ücretlinin düşen maaşları Kasım ve Aralık aylarında bordrolarına ilave edilerek ödendi.

2017 yılında yine köşemizde asgari ücret pazarlığında bu konunun da gündeme getirilmesini ve artık bu işe kalıcı bir çözüm için düzenleme yapılmasını beklediğimizi yazmıştık. Ancak açıklanan asgari ücret rakamlarının ardından vergi dilimlerinden dolayı düşen maaşlar için herhangi bir düzenleme yapılmadığından 2018 Eylül ayından itibaren yine asgari ücretlinin eline yaklaşık 87 TL civarı bir kesinti ile agi dâhil net 1.516 TL gibi bir ücret geçecek. Buradan sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere sayın Başbakan, sayın Maliye Bakanı ve sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından Eylül ayı gelmeden daha şimdiden düşen maaşlara kalıcı bir çözüm bulunarak asgari ücretten az maaş almalarının önüne geçilmesini istiyor ve bu konuda atılacak her olumlu ve olumsuz adımı siz okuyucularımızla paylaşıp yapılan değişiklikte sizleri bilgilendireceğiz."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ramazan 38 dakika önce

Zaten net bir askeri ücret alamıyoruz ki düşsün bunun önüne geçilmesi lazım

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Yunus emre 34 dakika önce

Her şeyi biz söylemeden olması zor illaki biri söyleyecek onlara

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