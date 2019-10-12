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Asgari ücrete zam formülü uygulanacak mı? 2020 Asgari ücret vergi kesintisi ne zaman kaldırılacak?

Asgari ücret ile çalışanlar maaşlarının yıl sonunda ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. Asgari ücret ile çalışanları düşündüren bir konu da asgari ücrete zam formülünün uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Asgari ücret ile çalışanlar merakla, Asgari ücrete zam formülü uygulanacak mı? 2020 Asgari ücret vergi kesintisi ne zaman kaldırılacak? Sorularının cevaplarını arıyor.

Asgari ücrete zam formülü uygulanacak mı? 2020 Asgari ücret vergi kesintisi ne zaman kaldırılacak?

Asgari ücret ile çalışanlar maaşlarının yıl sonunda ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. Asgari ücret ile çalışanları düşündüren bir konu da asgari ücrete zam formülünün uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Asgari ücret ile çalışanlar merakla, Asgari ücrete zam formülü uygulanacak mı? 2020 Asgari ücret vergi kesintisi ne zaman kaldırılacak? Sorularının cevaplarını arıyor.

12 Ekim 2019 Cumartesi 18:20
Asgari ücrete zam formülü uygulanacak mı? 2020 Asgari ücret vergi kesintisi ne zaman kaldırılacak?

2019 yılında asgari ücret ile çalışanlar yüzde 26 zam alarak maaşları net 2.20 TL’ye yükselmişti. Ocak ayında maaşlarına gelen zamla birlikte geçim sıkıntısı çekmeyeceklerini düşünen çalışanlar ardı ardına gelen zam haberleriyle sarsıldı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yerel seçimler sonrasında gelen zamlarla birlikte asgari ücret ile çalışanlar maaşlarından geriye hiçbir şey kalmadı. Yılın başında yüksek bir ücret ile çalışma imkanı buldukları için sevinin işçiler yıl sonuna doğru sevinçleri kursaklarında kaldı.

ASGARİ ÜCRET VERGİ KESİNTİSİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?

2020 yılı asgari ücret zam oranını merak eden asgari ücret ile çalışanlar, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ettikleri bugünler de maaşlarından kesilen vergi kesintilerinin ne zaman kaldırılacağını da merak etmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET VERGİ KESİNTİLERİ NE KADAR?

Asgari ücret üzerinden her ay 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 TL yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Asgari ücret üzerinden SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında vergi kesintileri kaldırıldığı takdirde maaşlara ek 345 TL daha zam yapılmış olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM FORMÜLÜ UYGULANACAK MI?

Asgari ücret üzerinde uygulanan SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında vergi kesintilerinin yer alması asgari ücret ile çalışanları da zor duruma sokuyor. Bu kesintilerin kaldırılması ile asgari ücret zam formülü de uygulanmış olacak. Asgari ücret görüşmelerinde gündeme gelen bu konu da kesinlik sağlanmış olacak.

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