Asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? İşte 2020 zam oranları! Asgari ücret alanlar merakla bekliyor!

Milyonlarca asgari üret ile çalışan vatandaşımız şimdiden 2020 yılı zam oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda internette çeşitli araştırmalar yapıyor. 2019 yılında yapılan zam ile birlikte maaşlarını 2.200 liraya yükselten asgari ücretli çalışanlar yeni maaş zammının açıklanmasını istiyor. Eğer asgari ücrete yüzde 8 zam oranı uygulandığı takdirde maaşlara 161 TL zam gelecek ve asgari ücret 2 bin 181 TL'ye yükselmiş olacak. Asgari ücrete 2020 yılında zam yapılması halinde Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen ve AGİ olarak adlandırılan ödemeler de değişecek. Herkesin merakla beklediği zam oranı yüzde 15 uygulandığı takdirde maaşlar 303 TL artar ve asgari ücret 2 bin 323 TL'ye ulaşır. İşte 2020 zam oranları ve tüm detaylar...

2020 YILI ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI TAHMİNLERİ

YÜZDE 8 ZAM ORANI: Maaşlara bu zam oranı uygulandığı takdirde maaşlara 161 TL zam gelecek ve asgari ücret 2 bin 181 TL'ye yükselmiş olacak.

YÜZDE 8.5 ZAM ORANI: 2020 yılında asgari ücrete bu oranda zam yapılması durumunda asgari ücrete 172 TL zam gelecek ve 2 bin 192 TL olacak.

YÜZDE 10 ZAM ORANI: Bu zam oranı açıklanırsa asgari ücrete 202 TL zam gelecek ve 2 bin 222 TL'ye asgari ücret çıkmış olacak.

YÜZDE 12 ZAM ORANI: Bu zam oranı ile maaşlara 243 TL zam yapılır. Asgari ücret 2 bin 663 TL'ye çıkar.

YÜZDE 13.96 ZAM ORANI: Bu zam oranı ile maaşlara 281 TL zam yapılır. Maaşlar 2 bin 301 TL olur.

YÜZDE 15 ZAM ORANI: Herkesin merakla beklediği zam oranı yüzde 15 uygulandığı takdirde maaşlar 303 TL artar ve asgari ücret 2 bin 323 TL'ye ulaşır.

ASGARİ ÜCRET İLE AGİ DE DEĞİŞECEK!

Asgari ücrete 2020 yılında zam yapılması halinde Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen ve AGİ olarak adlandırılan ödemeler de değişecek. AGİ ödemelerin güncel hali ise şu şekilde;

Bekar çalışan için güncel AGİ tutarı: 191.85 TL

Evli eşi çalışmayan çalışan için güncel AGİ tutarı: 230.22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 259 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 287.78 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 326.15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 326.15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3 çalışan için güncel AGİ tutarı: 26.15 TL

Evli eşi çalışan çalışan için güncel AGİ tutarı: 191.85 lira TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 220.63 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 249.41 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 287.78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 306.96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu çalışan için güncel AGİ tutarı: 326.15 TL

ASGARİ ÜCRETTE MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesine göre bir iş yerinde çalışan işçinin haftalık çalışma süresi, en fazla 45 saat olarak belirlenmiştir. İşçilerin almış oldukları maaş ise "asıl ücret" ya da "çıplak ücret" dediğimiz sadece çalışma karşılığı alınan ücrettir ve en fazla 45 saatlik çalışmayı kapsamaktadır. Yasaya göre 45 saati aşan çalışmalar, "fazla çalışma" olmaktadır. Gerçekleşen bu fazladan çalışmalar için de, çalışana ayrıca bir ücret hesaplanıp ödenmelidir.

Ödenecek olan bu fazla ücret "Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir." şeklinde belirlenmiştir.

Fazla çalışmada çalışılan her fazladan saat için ücret %50 zamlı ödendiğine göre bir hafta 50 saat çalışmış olan işçinin fazla çalışma ücretini hesaplamak için önce kişinin saatlik ücretini ne kadar olduğunu bilmemiz gerekir. Kişinin aylık asgari ücretle çalıştığını düşünürsek, bu tutarı saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden 225 saate bölmemiz gerekir.

Daha sonra fazla çalışma için ücretin %50 zamlı halini bilmemiz gerekir. Bunun içinde çıkan rakamı 1,5 ile çarpıyoruz.

Kaç saat fazla çalıştığını bulmak için de çalışılan toplam saatin içinden 45 saati çıkarıyoruz. Daha sonra da %50 zamlı alacağı birim saat ücreti ile fazla çalışılan saatle çarpıyoruz. Böylece kişinin ne kadar mesai alacağını bulmuş oluyoruz.

ASGARİ ÜCRETTE MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesine göre bir iş yerinde çalışan işçinin haftalık çalışma süresi, en fazla 45 saat olarak belirlenmiştir. İşçilerin almış oldukları maaş ise "asıl ücret" ya da "çıplak ücret" dediğimiz sadece çalışma karşılığı alınan ücrettir ve en fazla 45 saatlik çalışmayı kapsamaktadır. Yasaya göre 45 saati aşan çalışmalar, "fazla çalışma" olmaktadır. Gerçekleşen bu fazladan çalışmalar için de, çalışana ayrıca bir ücret hesaplanıp ödenmelidir.

Ödenecek olan bu fazla ücret "Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir." şeklinde belirlenmiştir.

Fazla çalışmada çalışılan her fazladan saat için ücret %50 zamlı ödendiğine göre bir hafta 50 saat çalışmış olan işçinin fazla çalışma ücretini hesaplamak için önce kişinin saatlik ücretini ne kadar olduğunu bilmemiz gerekir. Kişinin aylık asgari ücretle çalıştığını düşünürsek, bu tutarı saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden 225 saate bölmemiz gerekir.

Daha sonra fazla çalışma için ücretin %50 zamlı halini bilmemiz gerekir. Bunun içinde çıkan rakamı 1,5 ile çarpıyoruz.

Kaç saat fazla çalıştığını bulmak için de çalışılan toplam saatin içinden 45 saati çıkarıyoruz. Daha sonra da %50 zamlı alacağı birim saat ücreti ile fazla çalışılan saatle çarpıyoruz. Böylece kişinin ne kadar mesai alacağını bulmuş oluyoruz.

ASGARİ ÜCRETTE MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesine göre bir iş yerinde çalışan işçinin haftalık çalışma süresi, en fazla 45 saat olarak belirlenmiştir. İşçilerin almış oldukları maaş ise "asıl ücret" ya da "çıplak ücret" dediğimiz sadece çalışma karşılığı alınan ücrettir ve en fazla 45 saatlik çalışmayı kapsamaktadır. Yasaya göre 45 saati aşan çalışmalar, "fazla çalışma" olmaktadır. Gerçekleşen bu fazladan çalışmalar için de, çalışana ayrıca bir ücret hesaplanıp ödenmelidir.

Ödenecek olan bu fazla ücret "Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir." şeklinde belirlenmiştir.

Fazla çalışmada çalışılan her fazladan saat için ücret %50 zamlı ödendiğine göre bir hafta 50 saat çalışmış olan işçinin fazla çalışma ücretini hesaplamak için önce kişinin saatlik ücretini ne kadar olduğunu bilmemiz gerekir. Kişinin aylık asgari ücretle çalıştığını düşünürsek, bu tutarı saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden 225 saate bölmemiz gerekir.

Daha sonra fazla çalışma için ücretin %50 zamlı halini bilmemiz gerekir. Bunun içinde çıkan rakamı 1,5 ile çarpıyoruz.

Kaç saat fazla çalıştığını bulmak için de çalışılan toplam saatin içinden 45 saati çıkarıyoruz. Daha sonra da %50 zamlı alacağı birim saat ücreti ile fazla çalışılan saatle çarpıyoruz. Böylece kişinin ne kadar mesai alacağını bulmuş oluyoruz.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Daha önce 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak. 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan bu destek ile işverenlere destek sağlanması amaçlanıyor.

Kanuna göre, asgari ücret desteği bu yıl da 12 ay devam edecek. Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların bu yıl cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar, bu yıl ilk defa kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının ocak-aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılı asgari ücret zam görüşmeleri için tarih belli oldu mu?

2020 yılına az bir süre kala gündemdeki konular arasında asgari ücret görüşmeleri yer alıyor. Ocak ayındaki maaş zam oranını merak eden milyonlarca kişi bu kapsamda "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları asgari ücret zammı için belirleyici etken olacak. Peki, 2020 yılı asgari ücret zam görüşmeleri için tarih belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmelerinin yıl sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlandırılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destek primi ödeme suretiyle çalışanlar da faydalanabilmektedir.

2019 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL