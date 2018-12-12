Asgari Ücrete İlk Zam Geldi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP'li Belediyelerde asgari ücret 2200 TL olacak talimatını ilk uygulayan Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin oldu.



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Seçimden sonra asgari ücretle çalışan işçi, CHP’li belediyelerde 2200 Lira maaş alacak” sözünün, kendileri için emir niteliğinde olduğunu belirterek, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözü, talimatı bizim için emirdir. Biz seçimleri de beklemeyerek, 3 gün sonra maaş alacak 1200 şirket çalışanımızın maaşını 2200 TL üzerinen net olarak hesaplayacağız” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin 2200 TL olması teklifinin, Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında işçilerin en doğal hakkı olduğuna dikkat çeken Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “1600 çalışanımızdan 1200’ü şirketimiz bünyesinde çalışıyor. Bu emekçi kardeşlerimiz, özellikle son günlerdeki ekonomik sıkıntının altında eziliyorlar. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücretin en az 2200 Lira yapılmasına dikkat çekmek için yaptığı çağrıyı emir görerek yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşçilerimizin 3 gün sonra alacakları maaş da dahil olmak üzere 2200 Lira’dan hesaplanıp, yatırılacaktır. Sayın Genel Başkanımızın bu çağrısı, gerek hükümete gerekse diğer belediyelere örnek olsun. Sayın Genel Başkanımız, asgari ücret 1500 olacak dediğinde de bunu mümkün görmeyenlere karşı ve işçilerimizin yanında olarak maaşları 1500 Lira’ya çıkararak, asgari ücretin 1500 Lira olmasının önünü açmıştık. Genel Başkanımızın yaptığı bu çağrı ile tüm işçilerimize 2200 Lira asgari ücret hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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