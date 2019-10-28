Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zam oranları ortaya çıktı!

Asgari ücret ile çalışanlar ın en fazla araştırdıkları konular arasında yer alan asgari ücret zam oranları hakkında yaptığımız araştırmada asgari ücret ile çalışanlara sunulacak zam oranlarını bulduk. Ortaya çıkan zam oranlarının bir kısmı asgari ücret ile çalışanları tatmin etmeyecek olsa da enflasyon rakamlarına göre belirlenecek asgari ücret zammı olarak maaşlara yansıma ihtimali bulunuyor.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR?

Devlet asgari ücret alan vatandaşlara her yıl olduğu gibi bu yıl da zam yapmayı planlıyor. Bu zam oranın ne kadar olacağı ise çok merak ediliyor. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından belirlenecek asgari ücret zam oranlarının ne kadar olacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI NE KADAR?

Son yıllar asgari ücret ile çalışanlar a sgari ücret zam oranları ile ilgili olarak gündemde olan konuları yakından takip ediyor. Kamupersoneli.net olarak bizler de asgari ücret belirleme komisyonun masasına gelme ihtimali olan toplamda 6 tane zam oranını sizlerle paylaşıyoruz.

Asgari ücret zam oranları şöyle:

İlk zam oranı asgari ücret ile çalışanları tatmin etmese de asgari ücrete yansıma ihtimali bulunuyor. Bu zam oranı yüzde 8 oranında olması bekleniyor. Asgari ücretin şuanda 2.020,90 TL olmasından dolayı asgari ücrete net 161 TL zam yapılacak bu da asgari ücreti 2 bin 181 TL yükseltecek.

İkinci zam oranı ise diğer zam oranına göre buçuk yükselme ile yüzde 8 buçuk olacağı tahmin ediliyor. Şuanda net 2.020,90 olan asgari ücret 172 TL zam ile 2 bin 192 TL olacak.

Geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanlık maaşı zam oranı ile asgari ücret zam oranının aynı olmasından dolayı bu yıl cumhurbaşkanlık maaşına yapılan yüzde 9.06 ile asgari ücret zam oranlarının aynı olmasından dolayı asgari ücret ile çalışanların aldığı 2 bin 20 TL olan asgari ücret 181 TL zamlanmış olacak ve 2 bin 201 TL’ye yükselecek.

Dördüncü olarak ise asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 10 oranında olması durumunda net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 202 TL zam ile 2 bin 222 TL’ye yükseltecek.

Beşinci olarak asgari ücrete yüzde 12 oranında zam yapılması halinde ise net 2.020,90 TL olan asgari ücret 243 TL zam ile 2 bin 663 TL olacak.

Son olarak 2020 yılında şuanda asgari ücrete zam oranı yüzde 15 oranında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 15 zam oranı, net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 303 TL zam ile 2 bin 323 TL’ye çıkartacak.