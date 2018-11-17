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Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yapısında Değişiklik Talebi!

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş'in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yapısında Değişiklik Talebi!

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş'in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:30
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yapısında Değişiklik Talebi!

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş'in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la görüşmesine ilişkin "Asgari ücretin ekonomik sıkıntıların getirdiği zorlukları aşabilecek oranda olmasını talep ettik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun antidemokratik, işçileri temsilden uzak yapısının daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıyla ilgili önerilerimizi sunduk” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZINDA 646 TL AZALDI

"Asgari ücretin ekonomik sıkıntıların getirdiği zorlukları aşabilecek oranda olması ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı da dahil asgari ücretin bütünüyle masa yatırılmasını talep ettik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun antidemokratik, işçileri temsilden uzak yapısının daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıyla ilgili önerilerimizi sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

‘BELEDİYEDEKİ ÇALIŞANLAR İÇİN DE İLAVE TEDİYENİN UYGULANMASINI TALEP ETTİK'

Bakanlar Kurulu tarafından özellikle KİT'lerdeki taşeron işçilerle ilgili getirilen düzenlemenin doğru ve adil olmadığını, bunun değiştirilmesini ve mevcut kadro kararnamesinin uygulanmasını istedik. Geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili gelinen durumunun çok önemli olduğunu ancak buna belediyelerin de dahil edilmesini istedik. Belediyedeki çalışanlar için de ilave tediyenin uygulanmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.11.2018 20:00
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret tespit komisyonu yapısında değişiklik talebi
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Belediye taşeron 1 saat önce

Belediyelerde taşerondan geçen işçilere neden üvey evlat muamelesi yapılıyor .
Devlet gözünü kulağını kapatmış üç maymunu oynuyor . Diğer kurumlara verilen haklardan bizde yararlanmak istiyoruz . Tediye v.b

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